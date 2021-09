Una nova estafa a través del whatsapp

Hi ha una nova estafa a través de WhatsApp que ha posat en alerta els mossos d'Esquadra. ÉS un dels temes que parlarem avui en el nostre espai de mossos d'Esquadra amb la portaveu de SAP-FEPOL, l'Imma Viudes.



-Com ha anat la reunió de treball que heu tingut amb els parlamentaris?



Es va mantenir una reunió de treball amb diversos parlamentaris per tractar tota la deslegitimació que hem estat veient aquests dies a causa de la violència urbana i les agressions a policies. Hem rebut suport per part d'alguns i esperem que la resta dels parlamentaris faci el mateix i no ens responsabilitzi a nosaltres.



-Al final heu arribat a una conclusió?



De moment tenim dos grups que s'han volgut reunir amb nosaltres que són junts per avançar i socialistes, esperem que la resta també es vulguin adherir.



Hem creat una fundació que pretén intervenir cada vegada que hi hagi qüestions que afectin la seguretat pública i que provoquin debat amb la societat, és a dir, ara tenim els problemes de les botellades i aquesta fundació què està formada per gent del món jurídic, policials i sindical, el que pretén és afrontar els problemes d'una manera objectiva fent un debat tècnic on s'avaluïn propostes que tinguin un consens social.

-S'han detingut a dues persones per deixar una granada de la Guerra Civil Espanyola al mig del menjador d'una casa que anava a ser desnonada per ordre judicial juntament amb un missatge amenaçador.



Sí. això va passar el dia 10 de juny, es va efectuar un desnonament d'un pis ocupat a Jorba i quan els efectius van arribar al domicili no van localitzar a ningú, però quan van arribar al menjador hi havia un objecte que era compatible amb una granada de mà. Tenia el passador posat i estava encintada, cosa que dificultava la manipulació d'aquest artefacte. Els especialistes de desactivació d'artefactes explosius dels mossos van obrir una investigació i es va determinar que aquesta granada era real i que s'havia utilitzat durant la Guerra Civil Espanyola. Finalment la investigació va permetre identificar a les persones que estaven relacionades amb aquesta ocupació de l'immoble com a presumptes autors dels fets.

- De què tracta la nova estafa per whatsapp?

És un correu electrònic on es fan passar per WhatsApp, molt ben falsificat. Allà et diu que tens una còpia de seguretat de les teves converses, i que has de fer click en un lloc per veure-las. Si ho fas, entra un troià bancari dins el teu sistema. I això és molt perillós. Aquests virus bancaris intercepten el teu teclat, busquen el moment que tu entres a una aplicació bancària o entres a una pàgina web del banc, i a partir d'aquí et roben els codis.