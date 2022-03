Una inflació disparada a Catalunya portarà una pujada de l'atur

Si fem una mica de memòria, sempre hem estat en crisi, malauradament ara mateix està en la guerra a Ucraïna. La inflació ja la teníem abans en els preus de l'energia, però ara encara s'ha disparat més. Per saber com es controla una situació així i quines serien les mesures a prendre parlarem amb el Càtedra Jean Monnet sobre integració fiscal europea de la Universitat Abat Oliba CEU, Albert Guivernau



- Aquesta situació pot tocar sostre?



Un sostre comença a reduir-se en el moment en el moment que es prenen les mesures indicades. Ja hem viscut a Europa i en el món crisis similars, una va ser la crisi del petroli al 73 (que també era una crisi d'inflació) amb preus molt elevats i lligats a l'energia, però també vam veure un cas extrem com el que pot ser Argentina amb el corralito on pràcticament cada dia i a cada hora, anaven apujant els preus dels productes.



- Es pot aprendre la lliçó després d'haver viscut una situació similar com la que comentaves sobre l'energia del 73?



Es pot aprendre i en el fons hi ha alguna diferència i en aquell cas la pujada del preu de l'energia es devia factors empresarials sobretot a una reducció de la producció de petroli incentiven aquesta pujada de preus i en aquest cas no s'està reduint la producció de petroli o de gas sinó que s'està encarint el mateix sistema de fixació de preus de l'energia. No hem d'oblidar què és una inflació que està afectant a tota l'economia, no està afectant només a la part energètica.



- Si puja el preu de l'energia, puja el preu d'absolutament tot perquè per fer les coses cal aquesta energia.



Així és, s'està derivant el preu de l'energia a la resta de sectors tan d'agricultura, transport, aviació i també tots aquests productes que deriven del plàstic. En el cas de la unió europea, més concretament en els països que tenen l'euro, el banc central Europeu ha adoptat unes polítiques monetàries molt expansives i amb un tipus d'interès molt reduït i això fa que s'incrementi.