Una enquesta revela que un 6% de les persones no es vacunaran

Europa s'està replantejant l'obligació d'una vacuna obligatòria a partir del febrer. L'organització de consumidors i usuaris ha realitzat una enquesta per saber les opinions i una de les xifres que desprèn aquesta enquesta és que el 6% rebutja a la vacuna. Parlarem amb el portaveu de l'OCU, Enrique Garcia.



- Què et sembla aquest 6%?



Hem fet aquesta enquesta al voltant de 4.000 persones entre 18 i 74 anys a Bèlgica Itàlia i Portugal. Pot semblar un percentatge elevat, però en comparació amb altres països és petit. En el nostre país tradicionalment tenim un percentatge elevat de població disposada a vacunar-se i el moviment d'antivacunes ja era petit o quasi inexistent abans de la Covid i ara hi ha unes altres circumstàncies. La major part d'aquestes persones, concretament un 41%, tenen falta de confiança en el procés d'elaboració i creiem que aquest és l'element determinant. Part de la culpa la tenen les notícies falses respecte als efectes de la vacunació. Dintre d'aquest 6% que no es vol vacunar un 41% és per falta de confiança en el procés d'elaboració de la vacuna i un 32% creia que hi havia darrere interessos polítics i econòmics una altra 30% deien que la vacuna no era tan segura com es deia, un 22% desconfiava de la seva efectivitat real, un 16% pertany a un grup de risc i per últim, un 12% no creu en les vacunes.



- A partir del dia 14 de desembre es començarà la vacunació a menors d'entre 5 i 11 anys, heu preguntat en aquesta enquesta què faran els pares respecte als nens?



Aquí creix a la mateixa mesura els dubtes i els beneficis del procés de vacunació en menors que fins ara no es veien afectats per la malaltia, potser les circumstàncies van canviant amb la nova variant. Hi ha un 9% dels pares espanyols que es declara en contra que més o menys coincideix amb aquest percentatge d'Adults que no es volen posar la vacuna i hi ha un 19% que té dubtes.