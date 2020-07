Una de cada 10 escoles bressol no obrirà després de l'estiu i un 25% més estan en risc

450 treballadors es queden sense feina i milers de famílies hauran de buscar alternatives

Les gairebé 700 escoles bressol privades de tot Catalunya han quedat molt tocades per la Covid . El 10% no podran tornar a obrir al setembre i això, a la pràctica, vol dir 450 treballadors sense feina i milers de famílies buscant alternatives.

El sector ja va fer un crit d'alerta a la primavera que ara s'ha concretat amb el tancament del 10% dels centres de tot Catalunya. I aquest percentatge podria augmentar a partir del setembre. Mireia Català ,portaveu de l 'Associació Llars d'Infants de Catalunya, explica que, sobre les dades de matriculacions i inscripcions i situació general de les escoles, entre el 25-30% estan en risc claríssim de tancament.

Per això demanen que els ajuts de 9 milions d'euros anunciats per Educació es puguin cobrar com més aviat millor. A més opinen que, per garantir el futur de les llars d'infants, es necessita millorar un model de finançament que --asseguren-- és dels pitjors de Espanya.

Aquest i altres temes pròxims pots trobar cada dia de 12.20 a 13 hores a “Herrera a Cope Catalunya i Andorra”.Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena Cope a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13.00 i fins a les 14.00 hores no et perdis”Migdia Cope Catalunya i Andorra “.També ens trobareu a les nostres xarxes socials; twiter,instagram i facebook

Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No manca mai la ultima hora informativa comptada de forma agil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'amplian a les 15.05 hores en “Esports Cope” o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta Cope Catalunya i Andorra.

Podeu seguir el programa a través de les xarxes socials.Twiter,Instagram i Facebook @Cope_catalunya .I a COPE.ES ,tindreu tota l informació minut a minut