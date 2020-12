És una bona opció fer-se un test de coronavirus abans de les reunions familiars de Nadal?

És raonable i segur fer-se test serológics o PCR abans de festes per poder passar el Nadal en familia i amb tranquilitat? Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem parlat del tema amb la investigadora de l'IRTA-CReSA, Júlia Vergara-Alert ha dit que: “Fer-se una prova abans de trobar-se amb la família per Nadal és una mesura que redueix el risc de contagi, ja que en el cas de donar positiu la persona no es desplaça enlloc i es queda tancada a casa. Ara bé, existeix un perill de relaxament, és a dir, un negatiu pot donar una sensació de seguretat que acabi comportant un ambient més distès i, per tant, un major grau d’incompliment de les mesures d’higiene i de seguretat”. Tambè ha afegit que fer-se un test :“No significa que puguem fer celebracions de 25 persones”, alerta Vergara-Alert, entre altres coses perquè les proves tenen un petit marge d’error. Això vol dir que, malgrat haver estat sotmès a una prova diagnòstica, una persona pot estar infectada sense símptomes i contagiar la resta de la taula. A més, pot infectar-se entre el dia del test i la data de la reunió familiar. En el cas que una persona opti per fer-se una prova prèviament a les festes, és important tenir en compte que no totes les proves donen la mateixa informació sobre el coronavirus. La PCR, que detecta material genètic del virus, diu si una persona està infectada o no en el moment de l’elaboració de la prova a través d’una mostra nasal o nasofaríngia. El test antigènic també informa sobre si es té el SARS-CoV-2 en el present, si bé és una prova més ràpida i barata, també amb una sensibilitat alta. Per últim hi ha la prova d’anticossos, coneguda també com a test serològic. A través d’una extracció de sang, aquest examen ens pot dir si hem passat la malaltia en el passat, però no si la tenim en aquell moment. Ara bé, algunes d’aquestes proves sí que poden arribar a detectar IgM i, per tant, dir si estem infectats en el present.Precisament per evitar contagis, i tenint en compte que la majoria de la població celebrarà el Nadal en espais tancats, la investigadora de l’IRTA-CReSA recomana fer cas de les indicacions de les autoritats i complir amb les mesures, com la higiene de mans constant. També proposa ventilar les llars, malgrat el fred de l’hivern, i reduir els temps dels àpats: no fer-los durant tres hores, sinó en un temps aproximat d’una hora.