Una aplicació t'avisa de quan cal canviar la mascareta

Avui a Herrera a Cope Catalunya parlem d'una aplicaicó que t'ajuda a saber quan has de canviar de mascareta. El cas és que de vegades es fa difícil calcular l’ús que hem fet d’una mascareta. Per això Juana María Sánchez, infermera de l’àrea de pneumologia de l’Hospital Son Llàtzer de Mallorca, i Tomeu Fiol, expert en màrqueting, han creat una nova eina: l’app Chronomask , disponible ja per a Android, que avisa l’usuari de la mascareta de quan cal canviar-la per una altra (llençar-la o rentar-la si es pot reutilitzar). Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb Tomeu Fiol. “Veia que venia molta gent a l’hospital amb mascaretes que ja es veuen brutes. Ara als hospitals a fora ja es fa canviar la mascareta, però abans no estava tot tan estipulat. Volem fomentar que es respecti el temps d’ús de cada mascareta, i una app creiem que incentivarà les bones pràctiques, per exemple entre els adolescents i una app creiem que incentivarà les bones pràctiques, per exemple entre els adolescents”.El primer que l’usuari ha de fer a l’aplicació és seleccionar el tipus de mascareta que fa servir, d’entre 12 tipologies possibles. L’app s’encarrega de calcular el temps que la persona porta posada la mascareta, perquè porta un cronòmetre amb compte enrere: l’usuari l’ha d’engegar quan es posa la mascareta i aturar quan se la treu. “És un recurs simple que a més, avisa quan la mascareta ja s’ha fet servir el temps que li correspon per a la seva tipologia”. diuen els seus creadors. “Hem arribat a la conclusió, després de provar l’app amb diferents usuaris, que si calculem el temps exacte d’ús de cada mascareta, veurem que la podem fer servir més temps que el que a ull solem calcular”, explica Juana María. “Quan entres i surts molt amb mascareta, te la poses i te la treus, has d’anar descomptant tot aquest temps, i si fas un càlcul per sobre, no la fas servir totes les hores que es pot fer servir. Si aturem els períodes que no fem servir la mascareta i la guardem, sabrem exactament quan s’ha de canviar, amb l’estalvi que tot això suposa”. El projecte ha rebut el suport del Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears (COIBA). Per a properes actualitzacions de l’aplicació, tenen previst poder controlar quantes rentades ja s’han fet a la mascareta si es tracta d’un tipus reutilitzable (higièniques) o poder comptabilitzar alhora la vida útil de dues mascaretes de dos tipus diferents, per si hi ha usuaris que en fan servir dues alhora (a la feina i a fora, per exemple).