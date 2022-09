Una anàlisi de sang pot detectar fins a 50 tipus de càncer diferents

Una anàlisi de sang específic pot detectar més de 50 tipus de càncer amb la suficient precisió per servir com a prova de cribratge de múltiples càncers en persones amb més risc de desenvolupar la malaltia. La prova consisteix a prendre una mostra de sang de cada pacient i analitzar-la per determinar la quantitat de cèl·lules alliberades pel tumor a la sang. Les dades de l'estudi suggereixen que les proves podrien tenir un impacte profund en el diagnòstic precoç si s'utilitzen juntament amb les proves de cribratge existents. Parlarem amb la cap del grup de genòmica del càncer del VHIO, Dra. AnaVivancos.



- Com funciona aquesta analítica per detectar el càncer?



Ja fa temps que sabem que en els pacients oncològics la seva sang transporta fragments de l'ADN dels tumors. Això passa perquè els tumors es van dividint en alguns llocs de l'organisme i a través de mecanismes (que no estan del tot clars) van alliberant molècules d'ADN genòmic a la sang i això és el que podem analitzar. Fins ara fèiem servir molt la biòpsia líquida en un escenari avançat, és a dir, pacients amb malaltia metastàtica i s'ha incrementat cada cop més durant uns estadis més d'hora. Sempre havíem visualitzat que això es podria utilitzar en pacients que tenien un tumor, però no tenien símptomes.



- No només podrem detectar un tumor sense simptomatologia sinó que també on està localitzat?

Exacte, amb la marca de metilacions guia de l'origen de les cèl·lules d'aquell tumor.



- Quan tornem aquestes marques vol dir que ja està desenvolupant el tumor?



Els tumors passen totes una sèrie de fases fins que s'esdevenen com a tal i hi ha lesions premalignes que poden conduir que s'acabi de desenvolupar un tumor, llavors aquesta pregunta és molt interessant perquè encara no sabem del tot fins a quin punt serà sensible aquesta mena de tècniques, si podrem detectar estadis premalignes o tumor que ja són malignes, però encara no estan avançats i localitzats.