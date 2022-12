El nostre expert en tecnologia mòbil i comunicació, Eduard Porta, ens explica l'actualitat tecno a Herrera a COPE Catalunya (àudio).





-Twitter prohibeix als usuaris promocionar els seus comptes en altres xarxes socials

Twitter no permetrà als usuaris promocionar la seva presència en altres xarxes socials, incloent-hi Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Post i Nostr.

La companyia es guarda l'opció de prendre mesures contra els qui violin aquesta norma tant a nivell de tuit com de compte. Malgrat això, Twitter acceptarà publicitat i promocions de les xarxes socials prohibides.

Els usuaris no poden incloure enllaços a altres xarxes socials en la seva biografia, ni vincular les seves publicacions en les plataformes prohibides tret que sigui una publicació creuada. Posar l'identificador sense la URL també està castigat.

El càstig per violar aquesta nova política de Twitter anirà des de l'eliminació del tuit fins a la suspensió permanent del compte.

Musk ha anunciat que d'ara endavant els canvis de polítiques de Twitter de gran importància seran consultats amb en primera instància amb els usuaris mitjançant una votació.

Elon Musk anuncia que renunciarà com CEO de Twitter. Ja estava buscant un substitut abans de l'enquesta. Edward Snowden.





-Epic pagarà 520 milions de dòlars per violar la privacitat de menors i promoure càrrecs involuntaris en Fortnite

La Comissió Federal de Comerç dels Estats Units ha anunciat dos acords que obliguen a Epic Games, a pagar un total de 520 milions de dòlars.

El primer acord és per violar la Llei de Protecció de la Privacitat en línia per a Nens.

D'una banda, Epic Games pagarà una multa de 275 milions de dòlars per infringir la COPPA, la xifra més alta mai registrada per violar aquesta norma, com a part de l'acord se li exigeix a Epic Games que adopti una configuració de privacitat per a nens i adolescents on les comunicacions de veu i text estiguin desactivades per defecte.

D'altra banda, Epic Games es compromet a pagar 245 milions de dòlars per a reemborsar als consumidors per l'ús de patrons foscos que promovien càrrecs involuntaris. Es tracta del programa de reemborsaments més gran en la història de la FTC .

La Comissió sosté que fins a 2018 en Fortnite es permetia als nens comprar la moneda virtual V-Bucks sense el consentiment patern o el titular de la targeta de crèdit.

També diu que la companyia va ignorar més d'un milió de queixes sobre càrrecs indeguts.





-La Comissió Europea acusa a Facebook d'abús de posició dominant

La Comissió Europea va posar en marxa una recerca per a determinar si Meta, que el juny passat fins i tot era Facebook, havia violat les normes antimonopoli de la Unió Europea.

S'ha conclòs preliminarment que "Meta és dominant en el mercat de les xarxes socials personals, així com en els mercats nacionals de publicitat gràfica en línia en xarxes".

Meta vincula el seu servei d'anuncis classificats en línia Facebook Marketplace amb la seva xarxa social Facebook. “Això significa que els usuaris de Facebook tenen accés automàticament a Facebook Marketplace, ho vulguin o no”.

La Unió Europea que prohibeix l'explotació abusiva d'una posició dominant en el mercat.

En cas que Meta no aconsegueixi convèncer a la Comissió Europea amb les seves explicacions i existeixin suficients proves de la infracció, el càstig pot incloure l'obligació de canviar la conducta i una multa de fins al 10% dels ingressos anuals de la companyia.