Twitter posa preu als perfils verificats

-Elon Musk posa el preu als perfils verificats

La tarifa blue serà de 8 dòlars, en la qual s'inclourien a altres del verificat altres avantatges com a publicitat reduïda a la meitat, vídeos més llargs.

Els usuaris que actualment estan verificats per Twitter i tenen la corresponent insígnia blava tindran un termini de 90 dies per a subscriure's a Twitter Blue allí on estigui disponible o perdran la verificació.

El preu final s'ajustarà regionalment en virtut de la capacitat adquisitiva de cada país





-Amazon afegeix una millora a Amazon Music per a tots els subscriptors Prevalgui

Amazon ha anunciat des de ja que els membres Prevalgui tenen accés al catàleg d'Amazon Music compost per més de 100 milions de cançons sense cost addicional i sense anuncis. I també s'amplia a “la majoria” dels pódcast.

Els subscriptors Prevalgui poden escoltar tot el catàleg d'Amazon Music sense límit de salts i tenen via lliure per a crear llistes de reproducció amb totes les cançons dels artistes o àlbums que vulguin, però no poden seleccionar una cançó i escoltar-la.

La reproducció de qualsevol artista, àlbum o llista de reproducció sempre serà aleatòria. Per a poder triar i reproduir una cançó cal ser subscriptor d'Amazon Music Unlimited.





-Sony aconsegueix els 25 milions d'unitats venudes en PS5 però s'estavella amb les subscripcions de PlayStation Plus

L'informe financer de Sony PlayStation reflecteix les fortes vendes que aquesta tenint PS5 fins i tot amb l'escassetat, però tenen una pèrdua contínua de subscriptors el servei de PS Plus.

És el tercer trimestre consecutiu que reflecteix una pèrdua de subscriptors en PS5 i PS4 És la xifra més baixa des de principis de 2020.





-PlayStation VR2 estarà disponible el 22 de febrer per 599,99 euros

Sony ha anunciat que PlayStation VR2 es posarà a la venda a Espanya el 22 de febrer de 2023 per 599,99 euros.

Per aquest preu es lliurarà el visor de realitat virtual al costat dels comandaments PS VR Sense i els auriculars estèreo.

PS VR2 es llançarà amb més de 20 títols.

Sony ha anunciat 11 jocs que al llarg de 2023 estaran disponibles com a part del catàleg del seu nou visor de realitat virtual.





L'expert en comunicació i tecnologia mòbil, Eduard Porta ens ho explica a l'àudio.