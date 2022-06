Trucs per mantenir la llar fresca a l'estiu

Fa una calor històrica per l'època de l'any en la que estem i els preus de la llum estan pels núvols. Tots busquem la manera de fer més suportable aquestes caloroses temperatures i just avui comença oficialment l'estiu. Parlarem amb el Lluís Morer, cap de la unitat deficiència energètica de l'institut Català d'energia.



- Sembla que l'estiu hagi començat fa tres setmanes.



Correcte, estem veient el canvi climàtic en el seu màxim exponencial.



-Hi ha algun consell per poder tenir una temperatura idònia casa sense patir massa per la factura de la llum?



Sí, hi ha mesures. Primer de tot hem de tenir sentit comú i no deixar que aquesta calor entri a casa nostra. Actualment, hi ha molts programes d'ajuts per rehabilitar els habitatges els blocs d'edificis, unitats familiars o oficines. Si hi ha un bon aïllament de l'exterior respecte a les façanes, les cobertes o les finestres, el que aconseguirem és que aquesta calor no ens entri directament. Ens adonem d'aquesta necessitat quan arriben els mesos de més calor o de més fred, convido que busquin aquestes ajudes per poder viure amb més confort i millor.

També es poden fer petites coses a casa, com ficar cintes a les finestres i obtenir que els tancaments de la casa funcionen millor i que l'aire calent no entri. En el cas dels tendals o persianes, són grans protectors solars, hem d'intentar conèixer casa nostra i saber com es mou el sol per evitar que ens toqui directament. Un bon truc també és fer-ho a la viceversa ventilant al màxim possible amb corrents d'aire tota la casa per refrescar-la durant la nit.

Una cosa que també hem de tenir molt en compte és el color de la casa si és de color blanc, rebutjarà la calor i no s'escalfarà tan ràpidament. La nostra vestimenta d'anar per casa recomano portar roba fresca i lleugera.