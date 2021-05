Troben les raons de les trombos d'AstraZeneca i Janssen

Un equip d'investigadors alemanys ha descobert per què les vacunes d'adenovirus, com AstraZeneca i de Janssen, produeixen trombes. Aquests efectes adversos, molt poc freqüents, són generats per les proteïnes del virus que són introduïdes en la cèl·lula per despertar la resposta immune. Parlarem del tema amb el Dr. Ferran Moraga-Llopis vicepresident de l'Associació espanyola de vacunologia i pediatra.

-Perquè unes persones tenen efectes secundaris amb unes vacunes i d'altres no?

<< Això és una cosa molt complexa i precisament amb el tema dels trombos s'estan investigant per aquest motiu. Sembla que el tema dels trombos i la reacció immunitària és molt més forta. Moltes vegades succeeix en les persones joves i sobretot en les dones que tenen una reacció més notària molt més potent i aquesta podria ser una de les explicacions de l'escassa incidència de trombos.>>

-Els científics alemanys diuen que han trobat el mecanisme per evitar les trombos provocades per aquestes vacunes d'AstraZeneca i de Janssen, anem pel bon camí?

<< Crec que sí, sembla que es produeixen unes anomalies de la proteïna S què és la proteïna de la superfície del coronavirus i és la que serveix per entrar a la cèl·lula. Aquestes anomalies de la proteïna S amb forma de fragments petits van anar a parar els vasos sanguinis i desencadenen una reacció d'autoimmunitat, és a dir, el mateix sistema immunitari es torna en contra del mateix organisme alterant les plaquetes, activant les substàncies que formen trombos i tot això dóna aquesta situació tan excepcional, però que realment s'havia d'investigar.>>