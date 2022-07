hi ha el triple d’ingressats i morts per covid a Catalunya que ara fa un any

L'investigador de la Universitat de Leicester recorda que la pandèmia no s'ha acabat i afirma que no s'ha volgut veure la setena onada fins que ha arribat als hospitals

L’investigador de la Universitat de Leicester i de la UOC Salvador Macip alerta que hi hael triple de contagis i de morts per covid a Catalunya que ara fa un any i, en canvi,no s’està aplicantcap mesura ni restriccions per protegir a la població. En un fil a Twitter, Macip compara les xifres del 17 de juny amb les del 16 de juny del 2021. Segons aquestes dades, actualment hi ha més del triple d’ingressos hospitalaris (1.557) que a l’any anterior (476), i també més del triple de defuncions (73) que el 2021 (21).

Macip també compara la situació epidemiològica amb l’absència actual de mesures. Així recorda que en l’actual “normalitat postpandèmica”la mascareta no és obligatòria, se celebren festivals sense restriccions i es “conviu amb el virus”. En canvi, a mitjans de juny, amb molts menys ingressos hospitalaris, la mascareta era obligatòria, hi havia restriccions d’aforament i el discurs oficial era el d'”encara estem en pandèmia”.



Moltes persones estan donant positiu aquests dies, tant persones que no s’havien infectat mai com gent que fa poc que ha passat la malaltia

“La pandèmia no s’ha acabat”

Davant d’aquestes dades, l’investigador de la Universitat de Leicester recorda que “la pandèmia no s’ha acabat” i insisteix que “aquest virus no és ara més lleu que fa un any”. “La setena onada ha sigut invisible fins que ens l’hem trobat als hospitals, simplement perquè no hem volgut mirar-la”, afirma. Considera que l’absència de mesures no es deu a motius epidemiològics sinó socials i ho bateja com a “populisme pandèmic“. “Desitjàvem tornar a la normalitat i els polítics ens han donat el que volíem”.