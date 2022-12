La tridemia carrega les urgències dels hospitals

Torna a haver-hi una alerta als hospitals des de fa uns dies. El fet d'estar 2 anys amb mascaretes i gairebé sense interacció social, frena els contagis, però quan tot torna una mica a la normalitat, també tornen els virus i encara amb més força a causa de les noves variants de la covid. Parlarem amb el professor del departament de ciències mèdiques de la Universitat de Girona i cap de medicina interna de l'Hospital de santa Caterina, Dr. Albert Gómez.



- En aquest moment hi ha tres virus diferents?



De moment estem veient que estan pujant en els casos, però hospitalàriament la nova variant de la covid no ens està donant massa mals de cap.

Hem tingut ingressos per altres virus Però per la covid actualment en el nostre hospital només tenim un ingrés a UCI i un ingrés a planta. Fora de la triple amenaça de la qual es parla, ara tenim molts altres virus.



- Com està la situació ara mateix?



Es nota de moment en els serveis de pediatria perquè el virus respiratori sincitial què és el que provoca la bronquiolitis sí que hi ha hagut un gran augment sobretot en nens de menys de dos anys. Després de dos anys sense gairebé contacte social, estem veient casos de bronquiolitis de 0 a 4 anys, per tant, és el doble de persones i això és el que ha col·lapsat totalment el servei d'urgències de pediatria.



- Quan agafem un virus també ens immunitzem en silenci.



Exacte, podem passar infeccions víriques sense massa clínica, però que igualment ens immunitzen per evitar agafar-ho en un futur.



- Quines són les previsions de cara al futur amb aquesta situació?



El que s'espera és que d'aquí a unes setmanes la grip comenci a pujar d'una manera forta. Habitualment altres anys, quan el virus respiratori sincitial atacava els nens, sabíem que el cap de tres o quatre setmanes arribava la grip.