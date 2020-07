El Tribunal de Justicia Europeo sentencia que les clàusules sòl renegociades es poden anul.lar

La justícia europea ja va declarar abusives les clàusules sòl el 2016. I ara també obre la porta a declarar abusives i, per tant, nul·les, les de les hipoteques que s'han renegociat. Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, la presidenta d'ASUFIN ,Patricia Suárez, ha explicat l'abast de la decisió europea a partir d'un cas a Espanya .Aquest és el cas d'una clienta d'Ibercaja amb una hipoteca subrogada a qui van rebaixar la clàusula sòl però va firmar que renunciava a tornar a portar el banc als tribunals. El banc diu que va ser ben informada, però ella va reclamar a un jutjat de Terol perquè volia que se l'hi declaressin nul·la després de la sentència europea. Ara el seu cas ha arribat a Luxemburg, i el Tribunal Europeu afirma que és il·legal que els bancs obliguin els seus clients a renunciar a la via judicial. La sentència diu que l'acord en sí és vàlid si el client estava informat i si van negociar-ne les condicions de manera individual. Però també deixa clar que, encara que es firmi la renúncia, no és vinculant i el client té dret a reclamar quan vulgui.

SEGONS ASUFIN POT HAVER 100.000 AFECTATS AMB LA CLÀUSULA SÒL

L'associació de defensa dels consumidors Asufin calcula que hi podria haver uns 100.000 afectats per clàusules sòl. I fins ara, la banca ha anat fent coixí per si tenia un nou revés als tribunals. Amb aquesta sentència, el Tribunal Europeu porta la contrària al Tribunal Suprem que, ara fa dos anys, va declarar que aquests acords eren vàlids.