El tret de sortida al Nadal amb el primer Christmas Garden de Barcelona

S'apropa el Nadal i ja comencen totes les activitats. Aquest passat dilluns 22 de novembre, van inaugurar les llums del centre modernista de Sant Pau "Christmas Garden".El recinte estarà obert totes les nits fins al 9 de gener de 2022, de 18 a 22.30 h. El recorregut inclourà paisatges de contes de fades brillants amb llums nadalenques, vegetació lluminosa impressionant i personatges il·luminats creatius, on el públic podrà gaudir de l'època més emocionant de l'any. El primer esdeveniment es va celebrar el 2014 al Kew Botanic Garden de Londres. Des de llavors, grans ciutats com París i Berlín s'han sumat a la gran celebració de les llums de Nadal. De fet, a Alemanya s'ha organitzat a diferents ciutats, com Stuttgart, Dresden o Münster. Parlarem amb l'empresa encarregada de l'esdeveniment, tenim al director general de Proactive, NicolásRena.



- Què és un Christmas Garden?



Hi van inventar els alemanys, perquè el públic tornes als jardins van demanar per l'època més fosca de l'any, van pensar a fer una decoració diferent i que no s'hagués fet dins ara, va sortir el motiu nadalenc i que ara es coneix com a Christmas Garden.



- D'on surt aquesta iniciativa?



Això va passar al 2011-2012 i va tenir un èxit brutal, des de llavors s'ha estès per tota Europa i ara arriba a Barcelona.



- Per què heu triat el recinte modernista de Sant Pau?



Va ser una idea nostra, buscàvem un jardí per fer-ho, hi ha parcs molt interessants, però tenim un espai que és poc conegut i crec que el recinte de Sant Pau és una joia espectacular, és un monument amb parcs als voltants on es pot fer un recorregut nadalenc, hi ha dotze punts amb decoracions i il·luminacions diferents.