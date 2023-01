Tres anys del temporal Glòria i encara queda molta feina per fer

Fa tres anys que vam patir l'huracà Glòria a Catalunya. El delta de l'Ebre va ser un dels espais naturals més afectats. Per saber com està la situació actualment parlarem amb el productor de musclos i arròs del Delta, Ramon Carles.



- Com et va afectar el temporal Glòria?



Va afectar molt, va ser una pujada de mar que no havíem conegut mai, soc productor des de l'any 62 i conec molt la mar i la pujada de l'aigua, però aquesta mai l'havia vist. Com sabia que hi havia mal temporal estava passejant per la platja i vaig veure que les onades passaven a dins on estava la terra, van saltar la marquesa i van entrar a la finca provocant forats, llavors me'n vaig anar corrents per anar a buscar el cotxe perquè estava entrant molta aigua cap al delta. Vaig marxar a la tarda i a la nit vaig tornar, es podia observar que va entrar uns 3 km.



- Quan entra l'aigua salada on està l'arròs, es perd producció?



Home clar, va ser un 25% menys. L'aigua que va entrar del mar es va barrejar amb l'aigua dolça que baixava dels canals del riu es va produir una barreja de les dues aigües, però la sal es queda a la terra llavors quan surten les arrels de l'arròs es cremen i l'espiga no està sencera, hi ha un percentatge gran de l'espiga que es perd.



- Es van prometre ajudes com a compensació, han arribat?



Algunes sí i d'altres no. El que fa per la producció dels musclos van prometre unes ajudes, però no van ser ajudes sinó crèdits.



- A la producció dels musclos també l'afecta l'elevada temperatura de l'aigua?



Parlem del canvi climàtic que també ens està afectant. Per poder arreglar aquesta situació el que farem és començar la producció més aviat en comptes de començar el mes de juny començarem a l'abril o maig, i serà un musclo més tendre.