Trens turístics per fer valdre el patrimoni de la província de Barcelona

La Diputació de Barcelona conjuntament amb Renfe treballen per posar en marxa trens turístics temàtics que recorreran la província de Barcelona per donar a conèixer els seus principals atractius. L’experiència pretén implantar a Barcelona un model d’èxit que ja opera a Galícia i Aragó. Aquest matí, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, i el president de Renfe, Isaías Táboas, han avançat el projecte, en el marc de la Fira Internacional de Turisme Fitur, que se celebra a Madrid fins al 20 de gener.

Els trens, amb capacitat per a un centenar de passatgers, està previst que estiguin operatius les temporades de primavera i tardor, sempre que les condicions tècniques ho permetin i amb el consens del territori. La previsió és posar en servei sis rutes, en trens que surtin des de l’Estació de França de Barcelona els dissabtes dels mesos de maig i juny i de setembre i octubre. Els trens oferiran diverses experiències relacionades amb l’enoturisme, la gastronomia, el modernisme, el termalisme i la cultura marinera. Els trens turístics proposen paquets exclusius amb l’objectiu d’oferir al visitant una oferta turística que fomenti la mobilitat sostenible, la interconnexió amb tot el territori i el turisme de proximitat. I és que, l’experiència del viatge no comença en el mateix destí sinó en el tren temàtic que acompanyarà al visitant durant la ruta.

Durant la presentació davant dels mitjans de comunicació, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha posat en valor l’aposta de la corporació per un «turisme verd, sostenible i amable amb el territori; que tingui un impacte positiu en l’entorn». Marín també destacat que «el principal objectiu dels trens turístics és apropar el turista, les persones que venen a visitar Barcelona, al territori. Que el puguin conèixer i gaudir», ha afegit.

De la seva banda, el president de Renfe, Isaías Táboas, s’ha mostrat satisfet de «poder col·laborar amb la Diputació de Barcelona en aquesta oferta turística i posar els nostres trens a disposició com un mitjà, i no com un objectiu, per aconseguir aquest producte turístic».

Les rutes projectades, pensades per a tots els públics, està previst que portin els viatgers per les comarques costaneres de Barcelona, pels municipis amb patrimoni modernista més imponent, els indrets amb tradició relacionada amb l’enoturisme o per espais naturals ideals per desconnectar, entre d’altres. Les rutes seran:

-La Barcelona espurnejant: visita els vins escumosos (Sant Sadurní d’Anoia)

-La ruta dels modernistes gourmets (Mataró i Canet de Mar)

-Fotografia el Modernisme (Terrassa)

-Descobreix el mar de la Costa Barcelona (Vilanova i la Geltrú i Sitges)

-Un mar d’històries (Badalona)

-Natura i relax a Barcelona (Granollers)

Aquest projecte se suma a l’acord que, el passat mes de maig, ja van signar la Diputació de Barcelona i Renfe. En aquest cas, per promoure la mobilitat sostenible i els atractius turístics de la província com a destinació d’esdeveniments d’empresa, culturals i esportius amb descomptes per als participants, fomentant així l’ús dels serveis de Renfe (AVE, Avlo, Mitjana Distància i Rodalies) com a mode de transport prioritari per desplaçar-se. L’aliança amb Renfe vol ser un pas més en el compromís d’aquesta corporació per un turisme alternatiu, sostenible i diversificat.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la diputada de turisme de la DIBA, Abigail Garrido (àudio).