Treballadores de la llar russes es veuen discriminades

El col.lectiu Micaela, que aplega treballadores de la llar i cuidadores migrades, avisa d'un augment en l'assatjament contra dones russes des de l'inici de la invasió a Ucraïna. Aquest darrer cap de setmana van acomiadar una dona de 65 anys que cuidava una dona gran pel fet de ser russa. Avui parlem amb la Rocío Echevarría, que és la president del col.lectiu Micaela: “El colectivo Micaela es una autoorganización de mujeres migradas, trabajadoras del hogar y cuidadoras. La migración no es de un solo continente. Las más conocidas cuando hablas de trabajo de mujeres migradas en el hogar, son latinas, pero también hay mujeres de otros continentes: de Nepal, de Tailandia, de África del norte y central... es una variedad de mujeres que o trabajamos o vivimos en la comarca del Maresme. Nosotras mismas decidimos, a raíz del confinamiento, organizarnos entre nosotros, ante una carencia de apoyo por parte de los ayuntamientos. Ysí, claro, también hay mujeres rusas entre nosotras, y hay miedo, la discriminación es un problema, y parte de la desinformación de la sociedad. Las compañeras rusas están siendo afectadas, no todas, pero si algunas han de escuchar comentarios despectivos referentes a este supuesto de dos bandos, donde hay unos buenos y unos malos. A esta mujer de 65 años que le ha pasado, lamentablemente no tenían un contrato escrito, y siempre se está con este temor, porque hay una barrera importante es que es también la del lenguaje, no se expresan correctamente en castellano, para ellas es dificultoso hacer prevalecer sus derechos y reclamar cuando son víctimas de esta violencia. Incluso cuando entre ellas hablan en ruso, como es normal, por que es su lengua, reciben amenazas diciendo que no hablen en ruso. Y esto se ha de visualizar.