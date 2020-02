Tractorada històrica dels pagesos contra el model agricola actual

Lleida ha acollit avui una tractorada massiva convocada pels sindicats,patronals i ajuntaments per defensar a la pagesia i el món rural que estàn vivin una de les pitjors situacions dels últims 50 anys.

Avui a Herrera Cope Catalunya i Andorra, Xavier Vela ,president de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya( JARC ) ha ratificat les paraules de la consellera d'agricultura Teresa Jordà, en el Parlament , quan va dir que “Les grans distribuïdores i les comercialitzadores s'estan forrant a costa dels pagesos”. Xavier Vela ha destacat que” És necessari modificar la llei de la cadena alimentària per fer un repartiment més just del valor dels productes agraris per beneficiar el sector “.

Els pagesos han sortit al carrer perqué estan farts dels preus rebentats dels productes que cultiven.Vela ha recordat que “ Un quilo de préssecs es paga al pagès a 20 o 25 cèntims el quilogram i el consumidor paga aquest preu multiplicat per set”. A les xarxes socials es pot seguir la lluita dels pagesos amb l'etiqueta #salvemlapagesia

