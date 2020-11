El tractament contra la MPOC podria protegir contra el coronavirus?

L’MPOC, o malaltia pulmonar obstructiva crònica, és una patologia que afecta un 10 % de la població major de 40 anys. Malgrat que és una malaltia freqüent en adults, el percentatge de persones diagnosticades és molt baix. Aquesta malaltia de les vies aèries es caracteritza per provocar dificultats greus en la respiració, fet que podria portar a pensar que, si un malalt d’MPOC s’infecta de coronavirus, el podria afectar greument. Per contra, la realitat és molt diferent. Parlem del tema amb el doctor Àlvar Agustí, director de l'Institut Clínic Respiratori. “Pensàvem que els malalts que ja patien del pulmó, com els malalts d’MPOC o els malalts d’asma, ho passarien molt malament. No només no ho passen malament, sinó que fins i tot estan una mica protegits“Ho explica el doctor Àlvar Agustí, director de l’Institut Clínic Respiratori, qui confessa que el motiu d’aquesta protecció encara es desconeix. Tot i això, planteja algunes hipòtesis: “Pot ser que surtin poc de casa o que es cuidin més, però una altra possibilitat és que els inhaladors, que són el tractament de l’MPOC, els estiguin protegint“. Precisament, l’Hospital Clínic està liderant un estudi internacional per esbrinar si la inhalació d’antiinflamatoris evita la covid-19 greu. En aquesta investigació hi participen set hospitals més de Barcelona, quatre de la resta d’Espanya i sis de l’Argentina. Agustí insisteix que no es tractaria d’una vacuna —perquè l’inhalador no evita que t’infectis— però podria ajudar al tractament. En aquest sentit, considera que si es confirma aquesta hipòtesi tindria un impacte molt important, tant sanitari com social i econòmic, “perquè tot el tema del confinament, la crisi econòmica… canviaria molt”. Els resultats d’aquest estudi es coneixeran d’aquí a, aproximadament, uns quatre mesos. Coincidint amb el Dia Mundial de l’MPOC, que se celebra el 18 de novembre, la Universitat de Barcelona presentarà una nova càtedra de salut pulmonar amb l’objectiu d’incentivar que es puguin fer més proves i millorar la detecció precoç i el tractament personalitzat, dos factors que poden repercutir tant en el pronòstic com en la qualitat de vida dels malalts.