Tota la informació, gens d'interès en la veritat

Avui posarem el focus en una situació paradoxa. Tota la informació sobre el que passa arreu del planeta ho tenim a la nostra amb un clic a través del mòbil, però tenim molt poc interès per saber si és real o no. Parlem amb la periodista i investigadora de la UdG, Mònica Puntí.



- Creus que és una situació paradoxal?



Ens hem acostumat a tenir-ho tot a través d'un clic i aquesta rapidesa fa que no contrastem bé la informació o que no mirem altres fonts d'informació per contrastar-ho. Les noves generacions estan acostumades a això perquè nascut amb internet i considero que els hauríem de desacostumar, contrastar les notícies, fer les coses més reposades, reflexionar i no fer les coses amb tanta pressa.



- Fa la sensació que no estem educant bé a les noves generacions.



Des de la universitat per exemple està fent molt perquè en diferents carreres ja l'alfabetització informacional, és a dir, quan les noves generacions busquen informació els hi fem contrastar i qüestionar-se la font. A les escoles i als instituts hauria d'haver-hi una assignatura d'entrenament pels alumnes per saber llegir els mitjans de comunicació, les noves tecnologies o les xarxes socials. Professors hem de fer aquest esforç en alumnes de primària i secundària.



- Internet és una eina que segurament utilitzaran la resta de la seva vida. Caldria una assignatura?



Sempre he pensat que sí. És una competència transversal perquè ensenyant matemàtiques o ciències també ho pots ensenyar, perquè el cap i a la fi, si busques per internet qualsevol teoria de la ciència, trobes molta informació, per tant, des de la ciència es pot ensenyar a gestionar aquesta informació com també pot ser qualsevol altra signatura perquè quan tenen treballs el primer que fan els alumnes és buscar a Google, però si li donem una assignatura concreta aquesta alfabetització mediàtica, se li donarà més importància davant de tota la societat.