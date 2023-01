Tot preparat per l'arribada dels reis d'orient

A les 16.00 hores del 5 de gener, ses majestats Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran un any més a la plaça del Portal de la Pau amb el pailebot Santa Eulàlia.

Allà seran rebuts per l’alcaldessa, que els oferirà el pa i la sal com a símbol d’hospitalitat i de benvinguda, i els entregarà les claus de la ciutat perquè puguin entrar a totes les cases.

A partir de les 18.00 hores, els Reis d’Orient i el seu seguici iniciaran la Cavalcada, amb un nou recorregut a causa de les obres de la via Laietana: passarà pel passeig de Colom, seguirà per l’avinguda del Paral·lel i pujarà per la ronda de Sant Pau i pel carrer d’Urgell, abans de girar pel carrer de Sepúlveda. Acabarà a la Font Màgica de Montjuïc a les nou tocades.

Podeu consultar el recorregut al web de l'ajuntament de Barcelona



La Cavalcada d’enguany constarà d’aquestes carrosses espectaculars, que incorporaran moltes novetats:

Hola, Barcelona: la companyia Brincadeira donarà la benvinguda als Reis d’Orient i obrirà el pas de tota la comitiva, acompanyats de la Gata perduda, del Gran Teatre del Liceu.

la companyia Brincadeira donarà la benvinguda als Reis d’Orient i obrirà el pas de tota la comitiva, acompanyats de la Gata perduda, del Gran Teatre del Liceu. Correus Reials: els ballarins de l’Escola Luthiers s’encarregaran de recollir les cartes acompanyats del patge Gregori, el patge de la ciutat.

els ballarins de l’Escola Luthiers s’encarregaran de recollir les cartes acompanyats del patge Gregori, el patge de la ciutat. La carrossa de l'estel, la patge Estel i el seguici d’estels màgics aniran acompanyats dels Brodas Bros i els Luminolifes, uns éssers estel·lars de grans dimensions.

la patge Estel i el seguici d’estels màgics aniran acompanyats dels Brodas Bros i els Luminolifes, uns éssers estel·lars de grans dimensions. El rei Melcior: la nova carrossa del rei Melcior i el seu seguici màgic tindrà unes ales lumíniques i l’acompanyaran coreografies del Centre de Dansa de Catalunya.

la nova carrossa del rei Melcior i el seu seguici màgic tindrà unes ales lumíniques i l’acompanyaran coreografies del Centre de Dansa de Catalunya. Les joguines: que venen en una nova carrossa plena d’energia, de moviment, de colors i de llums i amb coreografies de Fre3 Bodies.

que venen en una nova carrossa plena d’energia, de moviment, de colors i de llums i amb coreografies de Fre3 Bodies. El rei Gaspar: el rei ros estrenarà carrossa i anirà acompanyat del seu seguici màgic amb coreografies de Som-hi Dansa.

el rei ros estrenarà carrossa i anirà acompanyat del seu seguici màgic amb coreografies de Som-hi Dansa. Instruccions per somiar: una nova carrossa en forma de llit màgic amb llençols com les veles d’un vaixell que ens recorda que és important anar a dormir d’hora, amb la dansa de la SADCUM.

una nova carrossa en forma de llit màgic amb llençols com les veles d’un vaixell que ens recorda que és important anar a dormir d’hora, amb la dansa de la SADCUM. El rei Baltasar: tancarà la benvinguda reial la nova carrossa del rei Baltasar i el seguici màgic, amb una coreografia d’Anna Mbengue.

tancarà la benvinguda reial la nova carrossa del rei Baltasar i el seguici màgic, amb una coreografia d’Anna Mbengue. El carbó: la carrossa que representa una mina amb carbó, foc, fum, miners i construcció anirà acompanyada de la companyia Kampai & La Banda Street Groove i serà més espectacular.

La darrera novetat d’enguany i la més dolça serà que, després de dos anys, tornaran les carrosses que llançaran caramels per tot el recorregut, guiades pel patge Omar.

Recordeu que enguany la cavalcada canvia de recorregut, l’inici i el final seran com els de cada any, però les obres de la via Laietana la desviaran fins a l’avinguda del Paral·lel per pujar per la ronda de Sant Pau i Urgell fins al carrer de Sepúlveda.

Abans d'anar-hi estigueu atents a les informacions oficials que emetin les autoritats sobre l'esdeveniment i el recorregut, així com les condicions meteorològiques. Tingueu en compte que el calçat que porteu us protegeixi bé els peus per evitar lesions: és una de les zones més vulnerables en actes massius.

Si el fred és intens, recordeu de portar barret i utilitzar bufanda o mocador per no respirar directament l'aire fred als pulmons. També és important que, en general, porteu roba còmoda i adequada a la meteorologia per evitar problemes amb el pas de les hores.

Tingueu localitzades les sortides d'emergència o les vies d'evacuació i estigues atents a les indicacions del personal de seguretat.

No empenyeu mai per accedir a una zona, perquè podeu provocar una caiguda o una allau: si la zona està saturada o molt plena busqueu un altre punt on situar-vos.

Si aneu acompanyats o en grup, acordeu un punt de referència fora de la zona on s'acumuli el públic per tornar-vos-hi a reunir en cas que us separeu o us perdeu.

Si aneu amb infants, agafeu-los de la mà. Expliqueu-los quins són els riscos, què no poden fer i com han d'actuar si es perden.

No deixeu que els menors pugin a cap objecte per veure-hi millor: és preferible que els pugeu a coll, si cal.

Si trobeu un menor perdut, acompanyeu-lo immediatament a la policia o als equips de seguretat.

Porteu la documentació a sobre. En el cas dels infants, la gent gran i les persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport d'una tercera persona, prepareu una fitxa amb les seves dades i un telèfon de contacte, i feu que la portin en un lloc visible per si es perden.

Estigueu pendent de la gent gran i de les persones amb necessitats especials. Als carrers d'accés a l'acte, no us atureu al mig, perquè són les vies d'accés dels serveis d'emergència i d'evacuació en cas necessari.

Si teniu la sensació d'estar atrapats o sense sortida possible, busqueu una ubicació alternativa on pugueu localitzar una via d'evacuació. Mantingueu la calma en tot moment.

No pugeu a les baranes, reixes, contenidors o altres elements inestables perquè poden ser perillosos i provocar un accident.