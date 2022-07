La tos persistent per covid, un símptoma que pot allargar-se tot i ser negatiu en un test d’antígens

Elssímptomes de la covid van des del mal de cap o cansament fins a la secreció nasal, el dolor muscular o la tos. Segons el Departament de Salut, acostumen a durar de quatre a set dies, tot i que en alguns casos persisteixen. Les autoritats sanitàries expliquen que els majors 40 anys, especialment les dones, són les persones més exposades a patir aquestes molèsties. La tos persistent per covid és un dels símptomes que pot allargar-se en el temps malgrat ser negatiu.

Qui té més risc de patir tos persistent per covid?

Diferencia dos tipus de pacients amb tos persistent. D’una banda, els que tenen covid perllongat. En aquest cas, els símptomes es manifesten de forma intermitent, sense que hi hagi una afectació detectable als òrgans, i acostumen a allargar-se més de quatre setmanes amb possibilitat de millora. La tos pot estar acompanyada d’altres símptomes diversos que Salut ha detallat: fatiga, problemes de visió, sensació d’ofec i vertígens, entre d’altres.

De l’altra, Lledó menciona els pacients amb patologies respiratòries com a conseqüència del dany que la covidha provocat als pulmons. En aquest cas acostumen a ser persones que han patit formes greus de la malaltia. Segons l’experta, les seqüeles poden ser irreversibles.



Quant dura la tos persistent per covid?

La guia sobre covid persistent de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) explica que la tos és un dels símptomes més freqüents del SARS-CoV-2 i afecta un90 % dels infectats. Aquesta molèstia es manté en un 40 % dels pacients entre dues i tres setmanes després de la infecció i en un 15 % dels casos després de dos mesos. La tos perdura passades les 12 setmanes del contagi i malgrat que el resultat del test d’antígens sigui negatiu només en un 2 % dels infectats.

Covid persistent: quines són les causes?

En el 80 % dels casos confirmats la covid persistent afecta pacients que han tingut una covid lleu o asimptomàtica. Segons Salut, els majors de 40 anys i les dones són el grup de població amb més risc de patir covid persistent, que pot presentar-se amb símptomes diversos com la tos persistent. Les causes d’aquesta patologia no es coneixen exactament, si bé n’hi ha algunes de possibles:

Presència de reservoris virals (cèl·lules que contenen virus però estan inactivats .

Dany inflamatori per la infecció aguda .

Alteracions del sistema immunitari .

Microtrombosis.