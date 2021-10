Tornen les estafes massives

Com cada dimecres tenim l'espai Mossos d'Esquadra amb la portaveu del sindicat SAP-FEPOL, Imma viudes.



- S'ha desarticulat una organització criminal d'origen georgià a la qual atribueixen més de 40 robatoris a domicilis a Catalunya.



Sí, són els més coneguts de la policia, en aquest cas els no detinguts operaven a l'àrea metropolitana de Barcelona on saltaven a pisos de barris més obrers. El criteri que seguien era intentant entrar en aquells pisos on els panys són més vells, ja que són més fàcils d'obrir. El seu modus operandi era fer una revisió de tots aquests domicilis, els marcaven amb una tira de cola i l'endemà quan es trobaven que aquella tira de cola estava intacta, accedien al pis. Es donava a la circumstància que aquestes persones tenien molts antecedents, però mai havien ingressat a presó, vivien d'alguna manera de serveis socials i del que robaven en aquests domicilis. Aquestes persones havien marxat a viure Alacant perquè havien tingut problemes amb un veí que els havia enganxat per sorpresa. Se'ls hi atribueixen 13 robatoris, però segurament seran molt més quan finalitzin les investigacions.



- A Alacant feien el mateix?



Sí, la guàrdia civil també els tenia investigats.



- El cos de mossos avisa sobre una nova estafa amb les pensions a través d'una carta ordinària.



Exacte perquè el públic a qui va adreçat són persones grans que encara no estan tan habituats o familiaritzats amb les noves tecnologies, per tant, la manera que tenien aquests estafadors d'aconseguir les dades bancàries era a través del correu ordinari de tota la vida. Es feien passar per la seguretat social i el que feien era informar que la pensió de jubilació de la persona a la qual es dirigien havia augmentat entre 75 i 150 euros de cop, llavors es demanava que enviessin per correu dues fotocòpies del DNI i un extracte bancari per procedir al cobrament.