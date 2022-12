Tornen els salons de la infància amb normalitat plena

El 60è Festival de la Infància de Barcelona ha obert portes aquest dimarts al recinte firal de Montjuïc en una edició dedicada als Jocs Olímpics de Barcelona 92. La cita, que s'allargarà fins el 31 de desembre, inclou més de quaranta activitats lúdiques, esportives i culturals per apropar la ciutat als més petits.

Entre d'altres, destaquen els castells inflables, que han generat llargues cues durant tot el matí, un taller sobre la Sagrada Família i Gaudí, un per practicar 'skateboard', o sessions de bàsquet, golf o voleibol. Tot plegat es complementa amb un gran escenari que acollirà dinou muntatges musicals, de màgia i teatre. La cantant Dàmaris Gelabert ha donat el tret de sortida a l'edició d'enguany amb el seu xou 'Mou el teu cos'.

Desenes de famílies s’han apropat aquest dimarts al recinte firal de Montjuïc per a gaudir d’un festival que per a molts és tota una tradició nadalenca. “He volgut venir amb la meva filla perquè quan era petita els meus pares sempre em portaven i en tinc un gran record”, ha explicat la Cèlia, una de les moltes visitants del festival que ha participat en una de les propostes culturals que inclou l’edició d’enguany. “Ens agrada molt Gaudí i hem visitat molts dels seus monuments, per això quan hem arribat una de les primeres coses que hem fet ha estat venir a agafar hora per a poder participar en aquest taller”, ha comentat mentre la seva filla muntava una maqueta de la icònica església barcelonina.

Per la seva banda, la Mercè, una altra mare que ha passat per la Fira de Barcelona amb una amiga i les seves filles, ha destacat el taller sobre l’acolliment d’animals que el Col·legi de Veterinaris ha organitzat aquest any i que ha tingut força èxit entre els més petits. “És el primer cop que venim i em sembla que està molt bé”, ha comentat la dona que ha lamentat que hi hagi força cues per a participar en algunes de les activitats.

Una de les propostes que ha generat més espera ha estat la dels llits elàstics on l’Ester, una altra mare, ha assegurat que s’hi ha passat “una bona estona” perquè les seves nenes hi volíen pujar.

Amb tot, s’ha mostrat molt satisfeta amb la varietat d'activitats i l’eix central d’enguany. “La temàtica d'aquest any està molt bé perquè hi ha coses per a tots els gustos”, ha afirmat l'Ester que ha esplicat que mentre les nenes saltaven el seu fill ha pogut gaudir d'un partit de bàsquet.

I és que coincidint amb el trentè aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, aquest any el Festival de la Infància ha girat al voltant d’aquest emblemàtic esdeveniment. S’han programat més de quaranta propostes lúdiques inspirades en els Jocs del '92 i repartides en cinc àrees: Esport, Cultura, Ciutat, Alimentació i Creativitat. A través d'elles, els nens i nenes poden practicar els seus esports preferits, conèixer de prop Barcelona a través de tallers, gaudir d’espectacles, i divertir-se i aprendre amb jocs sobre alimentació i creativitat.

El futbol, el bàsquet, el ciclisme, el golf o el voleibol, són alguns dels protagonistes de l’àrea esportiva que té diverses pistes per poder practicar fins a dotze disciplines diferents que actualment estan dins del programa olímpic, incloent-hi algunes de les més recents com el parkour, l’skate o l’escalada.

A més, s'ha instal·lat un gran escenari que acollirà dinou muntatges musicals, de màgia, teatre i fins i tot, exhibicions de freestyle de futbol. Aquest dimarts, la cantant infantil Dàmaris Gelabert, ha inaugurat aquest espai amb el seu xou 'Mou el cos' on ha repassat el seu repertori més popular.

El festival es podrà visitar fins el 31 de desembre de dos quarts de dotze del matí fins dos quarts de set de la tarda.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la directora del saló, Anna Ventura (àudio).