Tornen els conflictes entre locals d'oci i veïns

Tornen els turistes, l'oci nocturn i les queixes dels veïns que volen descansar. La sindicatura de greuges de Barcelona ha dut a terme una visita a dues de les zones més concorregudes de l'oci nocturn a Barcelona. Per saber quin és el punt intermedi per arribar a un equilibri entre oci nocturn i veïns, parlarem amb el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia.



- Com han anat aquestes visites?



A dintre de la sindicatura tenim un programa que és a peu de carrer i el que fem és visitar els barris per veure insitu l'oci nocturn i el que està passant. Ens vam centrar en dues zones, el Fòrum i el Triangle lúdic. A la zona del Fòrum es celebren moltes d'activitats lúdiques des de la fira d'abril, cruïlla, Primavera Sound... Són moltes les activitats que es realitzen durant tot l'estiu, ja que està al costat del mar i es celebren molts concerts. Ens vam apropar per escoltar els veïns i veïnes per saber el tema del soroll que provoquen els festivals i també el recorregut que fa la gent quan arriba a través del transport públic fins al festival. Un altre punt que volíem valorar és la coordinació que tenien els organitzadors i els serveis que ofereix l'ajuntament sobretot per minimitzar el malestar dels veïns. Perquè hem de recordar que tenim dos drets el dret a l'oci i el dret a descansar, el conflicte sempre estarà present, però ho hem de minimitzar.



- Es pot trobar un equilibri?



S'ha de trobar l'equilibri perquè és fonamental. El que veiem és que es tracta d'un espai públic on viuen en el mateix moment interessos i valors diferents. El paper de l'ajuntament és buscar i minimitzar els riscos i trobar un equilibri entre els drets. Quan vam anar a la zona del Triangle lúdic creiem que ens vam equivocar de dia perquè estaven al Primavera Sound. El que estem veient és que si ho solucionem en una zona, es desplaçaran cap a un altre, el que s'ha de buscar és un lloc on hi hagi almenys perjudici que pels veïns i el seu descans.