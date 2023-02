Tornen els carnestoltes sense restriccions

Ja tenim aquí el carnestoltes i la part més destacada d'aquest any estarà el primer carnestoltes sense restriccions d'ençà que va començar la pandèmia. Un dels carnestoltes més multitudinaris és el de Roses. Parlem amb el regidor de Cultura i Festes Ajuntament de Roses, l'Èric Ibáñez



- Des del punt de vista econòmic què representa per la població?



Es nota perquè estem a la vora de la frontera francesa és un carnaval de renom i conegut, això fa que tant la gent d'aquí de la comarca com de fora vinguin a veure el nostre carnaval i això suposa que es quedin tot els dies de carnaval que afecta positivament el sector hoteler i si és una petita escapada, també comptem amb l'àpat que puguin fer aquí. Suposa un gran impacte econòmic.



- Què trobarem aquest any sense restriccions?



Podrem recuperar com es feia tradicionalment, un carnaval amb tres rues, divendres nit, dissabte tarda i diumenge al migdia i després les concentracions posteriors a les rues que es fan a la zona del port on poden continuar amb la festa. A més a més, la novetat d'aquest any és la recuperació de l'envelat i el pavelló, ja són dos espais més on la gent pot sortir de festa i el diumenge també recuperem l'entrega de premis, la proclamació dels reis del carnaval 2024, això a la plaça Sant Pere on també es concentra molta gent i gaudeix moltíssim.



- Són un total de 64 colles?



Sí, poca broma gairebé 4.000 persones disfressades. Es nota que la gent tenia moltíssimes ganes.



- Quina és la tradició més destacada del carnaval de Roses?



No et sabria dir, és un carnaval molt tradicional, s'ha anat reinventant, però manté algunes cosetes com l'entrega de la vara el carnestoltes.