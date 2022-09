Tornarem a veure pedregades històriques?

El Govern ha anunciat que activarà les ajudes d'emergència per ajudar a l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà a resoldre els desperfectes que ha ocasionat la tempesta d'aquest dimarts al vespre.

El vicepresident Jordi Puigneró ha detallat que en un primer moment es donarà aquesta ajuda econòmica i posteriorment s'estudiarà si cal declarar el municipi com a zona catastròfica.

Per altra banda, els Mossos d'Esquadra han confirmat que s'han atès a 67 persones per ferides provocades per la tempesta i algunes s'han atès al CAP i d'altres a l'hospital de Palamós (Baix Empordà). En paral·lel, l'ajuntament ha baixat les banderes a mig pal en senyal de dol per la nena que ha mort a causa d'un impacte d'una pedra.

L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà baixava les banderes a mig pal aquest matí després de la mort d'una nena de 20 mesos a causa d'un impacte d'una pedra que va caure durant la tempesta d'aquest dimarts al vespre.

La Policia Local ha detallat que la nena estava al pati interior de casa seva quan li va caure una pedra al cap de grans dimensions i això li va provocar una ferida important. Després de traslladar-la al Trueta, la nena ha mort.

El vicepresident del Govern Jordi Puigneró i la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, han visitat el municipi per donar suport a l'Ajuntament. Vilagrà ha anunciat que des del Govern ja s'han activat "ajudes d'emergència" per ajudar a pagar les destrosses que ha provocat la tempesta a la via pública i edificis municipals.

Danys al Terracota Museu

Unes ajudes que serviran per pagar les destrosses que ha fet la tempesta a la teulada de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà o el sostre de vidre que ha caigut al Terracota Museu. De fet, l'alcaldessa accidental de la Bisbal ha avançat que l'equipament està tancat i restarà amb les portes tancades fins que no s'arregli el sostre.

El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ha avançat que "encara és prematur" per declarar el municipi com a zona catastròfica, però que estudiaran si cal fer-ho. De moment, Puigneró ha recomanat a tots els ciutadans que tinguin danys materials que contactin amb la seva companyia d'assegurances per resoldre les destrosses.

La pedregada provoca ferides en 67 persones

Des dels Mossos d'Esquadra asseguren que durant la pedregada s'han atès 67 persones que van trucar al telèfon d'emergències 112. De totes elles, 37 s'han atès directament des del CAP de la Bisbal i les 30 restants s'han derivat a l'hospital de Palamós (Baix Empordà). De moment, totes les persones ferides lleus ja s'han donat d'alta.

Afectacions als conreus

Més enllà dels danys en cotxes i edificis, la pedregada d'aquest dimarts també ha provocat importants destrosses en els conreus del Baix Empordà.

El president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Manel Loureiro, ha remarcat que les afectacions més grans en la pagesia és en camps de blat de moro. Pel que fa als conreus de poma, la majoria d'ells utilitzen xarxes per protegir-se de pedregades i això els ha salvat de patir destrosses.

El que també ha quedat afectat són cobertes rurals fetes d'uralita, igual que també hi ha indústries que han vist com la pedra travessava la coberta. El problema és que la retirada de la uralita implica un tracte especial perquè és contaminant.

Es pot repetir una pedregada històrica com aquesta?. A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el meteoròleg de l'associació d'observadors meteorologics de Catalunya, Sergi Corral (àudio).