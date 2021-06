Tornaran a ser les Rambles l'epicentre turístic de Barcelona?

Els alumnes de 1r curs del grau de Disseny d'Elisava, l'Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona, participen en la campanya "Baixa a La Rambla" amb el projecte 'Recuperem els Quioscos de La Rambla'.



Amb aquest projecte, Elisava vol donar una segona vida als quioscos de flors que actualment es troben en desús i dinamitzar l'entorn de La Rambla. L'objectiu és que els habitants de la ciutat tornin a gaudir d'aquest passeig central i singular de la ciutat, afectat els últims anys per la massificació turística.



Els alumnes d'Elisava han treballat durant tot el trimestre en propostes d'atenció ciutadana, espectacles i gastronomia que maximitzen la interacció i la participació de la ciutadania. Parlarem amb la DanaeEsparza, cap d'estudis del grau de disseny d'Elisava.



-Quina utilitat se li vol donar als quioscos de la rambla?



Hem fet 40 propostes per part de tots els alumnes de primer curs on han pensat com recuperar les rambles a través d'aquesta segona vida a aquests quioscos. Les propostes són molt variades i hi ha de tot. Hi ha alumnes que pensen com poden convertir-ho en un espai de pas al costat de la Boqueria amb tallers per conèixer els productes locals. També hi ha joves que pensen en una renovació i convertir-ho en un lloc de confessions gravant podcast on els joves es puguin expressar amb les seves preocupacions, les seves inseguretats o el que pensen. Hi ha moltes activitats culturals o socials del barri on podem trobar llocs de reunió o sensibilització de causes.



-Com s'estan rebent aquestes propostes?



Positivament, ha sigut un dia molt intens amb moltes visites. Arran de la pandèmia les rambles van quedar desertes i moltes institucions que han quedat en una situació molt complicada i d'aquesta manera podrem ajudar-nos uns als altres recuperant aquest espai donant-li un altre ús.



-És veritat que sent de Barcelona et podies sentir angoixat pel boom turístic de les rambles.



A poc a poc recuperarem el turisme, però també esperem no arribar a aquests límits i poder conviure tots i no arribar a perdre espais culturals com són les rambles i que pugui arribar a ser un punt de trobada entre turistes i la gent de Barcelona.