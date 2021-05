Torna la música de DelPuerto

El cantant i compositor Delpuerto ha publicat recentment el seu nou disc Todo puede ser, que inclou cançons com "Mil rarezas", gravades per Jordi Cristau al seu Groove Studio i a Music Lan.

-Sembla que tot va millorant en el sector de la música?

Després va mesos molt difícils, sembla que anem aixecant el cap i es comença a veure una llum en el sector de la música i hem agafat impuls per tornar a arrencar.

-Ja han passat cinc anys del disc "Hemisferios".

Exactament, han passat tantes coses pel camí , hi ha hagut un canvi de nom i de concepte. El disc "Hemisferios" el vam treure amb el nom de Alberto del Puerto i vam decidir canviar el concepte a Delpuerto. Hi ha el so i tota la identitat del projecte van canviar fins i tot les cançons era tot completament diferent.

-Amb aquest nou disc continua amb el mateix estil?

Sí, crec que un mai ha de deixar enrere d'on prové sí que és veritat que hem intentat evolucionar i fer un pas més i ser molt més natural amb les lletres i la música i fer finalment allò que et surt del cor.

-D'on treus la inspiració?

Finalment surt de les coses reals i naturals. Tots tenim les nostres rareses i parents uns als altres, però això és el que ens fa ser naturals i que millor si ho podem compartir amb les persones que més estimem.

-Què trobarem en "Todo puede ser"?

Està compost per set cançons i cinc d'elles estan gravades en un estudi l'any 2019 2020 abans de la pandèmia amb Jordi Cristau i després hi ha dos bonus track en el disc i que són els que van començar a canviar el concepte de Alberto del Puerto a Delpuerto amb Xavi Pérez i va ser gravat a Rubí.