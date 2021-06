Torna l'estafa del retrovisor. Com detectar-la?

Com cada dimecres parlem de l'activitat policial en el nostre espai de Mossos d'Esquadra amb l'Imma Viudes, portaveu del sindicat SAP-FEPOL.

Aquesta estafa, la del retrovisor, la du a terme una persona que circula amb un vehicle, detecta una possible víctima i col·lideix amb el seu cotxe. En aquest xoc l'estafador simula el trencament del seu retrovisor. L'estafador demana llavors que es pagui el retrovisor al moment i evitar així tràmits amb l'assegurança. Tal com indiquen els Mossos d'Esquadra, l'estafador acompanya a la víctima fins al caixer on para compte per veure el PIN de la targeta i després robar-la.

Els autors provoquen una topada de forma intencionada contra un vehicle ocupat per una persona d'edat avançada i l'enganyen perquè els avanci el cost de la reparació (poden demanar un import d'entre uns 1.200-1.500 euros per la reparació d’un retrovisor).

Sovint l'engany el cometen persones estrangeres.

Com funciona

Els estafadors provoquen habitualment una topada amb un vehicle i els danys afecten normalment els retrovisors. Donen la culpa a l'altre conductor (la víctima) i demanen iniciar el corresponent comunicat d’accident i amb moltes presses, doncs argumenten que han de marxar de forma immediata al seu país d’origen.

Un cop saben el nom de l'assegurança de la víctima simulen fer gestions per telèfon per esbrinar com han de gestionar el document, amb l'excusa que el seu cotxe és de lloguer d’un altre país.

Arribat aquest punt, bé els fan posar al telèfon perquè parlin amb la companyia d'assegurances, bé els donen un número de telèfon, suposadament de la seva companyia, perquè truquin directament i es puguin informar dels tràmits necessaris. En qualsevol cas la víctima acabarà parlant amb una persona implicada també en l’engany i que es fa passar per un treballador de la companyia asseguradora.

És en aquest moment quan li expliquen a la víctima que la tramitació del comunicat d'accidents entre vehicles de diferents països és un procés lent i que comporta un import econòmic elevat. Els aconsellen que, per agilitzar-ho, paguin efectiu la reparació dels danys del retrovisor i, posteriorment, ja ho recuperarien a través de l’assegurança. D'aquesta manera, aconsegueixen estafar entre 1.200 a 1.500 euros per reparació.

En alguna ocasió l’estafador pot acceptar un import inferior al demanat inicialment en funció de la disponibilitat de la víctima.

Què cal fer si em trobo en aquesta situació o sospito que em volen enganyar

"Us recomanem estar alerta i no cedir a pagaments en efectiu a persones desconegudes. Inicieu els tràmits habituals després d'un accident accident de trànsit, a través de la companyia asseguradora. També cal recordar que davant la insistència o inseguretat de qualsevol fet que pugui estar relacionat cal trucar al telèfon d’emergències 112 i activar els serveis policials." ens explica la portaveu del sindicat SAP_FEPOL, Imma Viudes.