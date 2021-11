Torna amb força l'estafa de la loteria

Com cada dimecres tenim el nostre espai "Mossos d'Esquadra" amb l'Imma viudes, portaveu de SAP-FEPOL.



- Per fi heu aconseguit la jubilació anticipada pel cos de mossos d'Esquadra?



Sí, feia molt de temps que volíem donar aquesta notícia pensa que vam signar la jubilació anticipada l'any 2020 i des de llavors encara no s'havia fet efectiva ja ens estàvem trobant que a Catalunya totes les policies locals es jubilava anticipadament i els mossos encara no. Ningú entén que a certa edat un policia continuï exercint les tasques de policia, per tant, és una grandíssima notícia.



- Amb l'arribada del Nadal també arriba i l'estafa del sorteig de la loteria de Nadal.



Exacte, aquests missatges que rebem sobre que hem guanyat un sorteig en el qual no hem participat, desconfiem, perquè ningú regala res. Si es dona el cas que tenim el dècim físic, hem de comprovar el logotip el codi tots aquells elements dels quals disposa el dècim per poder verificar que no és fals. Una cosa de sentit comú sí compartim loteria, és fer una fotocòpia i així podrem saber qui participa i qui no, almenys amb això tindrem una petita garantia. També recomanem apuntar en un lloc segur el número i la sèrie. Si es dona el cas de pèrdua o robatori, sobretot denunciar-ho i comunicar-ho a la policia i apostes de l'estat.



- Un reclús ha arrencat el tros d'un dit a un funcionari de la presó quatre camins?



Sí, l'altre dia vaig llegir que hi ha una agressió cada tres dies i crec que també és un reflex de tot allò que estem patint fa uns mesos al carrer, per tant, tota la nostra solidaritat als funcionaris de presó.