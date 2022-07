El torn d’ofici creix un 20% el 2021 i recupera nivells prepandèmics

Les actuacions del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut (TOAD) han recuperat a Catalunya els nivells previs a la pandèmia. També han experimentat, al llarg del 2021, un creixement del 20% respecte l’any anterior. Així, es va tancar el 2021 amb un total de 320.384 assistències. Molt per sobre de les 266.524 del 2020. Fins i tot, per damunt de les que hi va haver el 2019, que van ser 319.127.

El Consell de l’Advocacia Catalana adverteix que amb la normalització de l’activitat cal que es millori el finançament del sistema del torn d’ofici. A més, anuncia que a partir d’aquest any els casos de violència contra la infància i l’adolescència s’incorporen al protocol d’assistència lletrada immediata. Tal i com ja s’aplica a les víctimes d’agressions masclistes.

L’evolució positiva de les dades del TOAD al llarg de 2021 consolida la normalització de l’activitat del torn d’ofici després que la pandèmia provoqués al 2020 una caiguda del 14,5% de les assistències a causa de les restriccions pel coronavirus.

El creixement del 20% en un any i la recuperació del torn d’ofici en els nivells previs a la pandèmia corrobora que la justícia gratuïta és un dels continguts més essencials de l’Estat de Dret, diuen els seus responsables. A més des de l’advocacia. es mantindrà el compromís amb aquest servei per garantir a tothom l’accés a la justícia en igualtat de condicions, afegeixen.

L’any 2021 ha estat el de l’estrena d’un nou protocol que permet atendre de forma immediata a les víctimes de violència masclista. Aquesta atenció es fa des del mateix moment que compareixen en una comissaria per interposar una denúncia.

Això ha permès incrementar de forma significativa el nombre de víctimes que reben assistència lletrada immediata. Així s’ha passat del 27% que es registrava abans del protocol a gairebé el 70% de cobertura que hi va haver el desembre passat.

Nou protocol en les agressions a infants i adolescents

Precisament, els bons resultats del nou protocol contra la violència masclista ha provocat que a partir d’aquest any també s’incorpori el mateix procediment en els casos de violència contra la infància i l’adolescència, segons ha anunciat el president del Consell de l’Advocacia Catalana. D’aquesta forma, els infants i adolescents que hagin estat víctimes d’algun tipus de violència també podran accedir a partir d’ara a assistència lletrada immediata en la mateixa seu policial.