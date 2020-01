Too Good to go una aplicació gratuita que t'ajuda a no malbaratar aliments

Si vols aprofitar més els aliments val la pena conèixer l'aplicació gratuita TOO GOOD TO GO.Aproximadament un terç dels aliments que produim a tot el món acaben a les escombreries. A Espanya es malbaratan prop de vuit milions de tones d'aliments cada any.Too Good To Go ofereix l'oportunitat de comprar packs de menjar a través del telèfon mòbil a botigues d'alimentació poc abans de tancar i a millor preu.

Oriol Reull, country manager de Too Good To Go Espanya , ha dit a Herrera a Cope Catalunya i Andorra que “ L'aplicació el que fa és geolocalizarte un establiment proper on podràs comprar un excedent alimentari en bon estat i a bon preu”. Oriol tambè ha destacat que "El malbaratament d'aliments és un problema molt complexe perquè sovint no pots aprofitar el menjar per problemes legals i sanitaries".

