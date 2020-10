El toc de queda està funcionant contra el coronavirus a Catalunya?

El Govern es prepara per a decretar un confinament perimetral a Catalunya. les noves restriccions s'anunciaran aquest migdia i podrien entrar en vigor el divendres. No se sap encara en quin nivell serà aquest confinament, però no es descarta que pugui ser per municipis. Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb l'investigador i pediàtre Dr. Xavier Bassat. De moment, des del Govern no preveuen tirar enrere cap de les restriccions ja vigents, com el tancament de la restauració, i totes les noves opcions per a frenar l'ascens dels contagis continuen sobre la taula. Els confinaments domiciliaris, de 15 dies o durant les finalitats de setmanes, són les altres dues opcions que estudien des del Procicat i el departament de Salut. No obstant això, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha recordat que l'actual estat d'alarma "no permet confinaments domiciliaris ni d'un dia, ni de dos ni de cap de setmana". El doctor Bassat ha dit que: “Serien benvinguts confinaments perimetrals o semanals si serveixien per aturar les xifres del coronavirus”. "La situació continuarà sent crítica mentre no siguem capaces de fer un punt d'inflexió decidit", va pronosticar al secretari general de Salut, Marc Ramentol, aquest dimarts. Des de Salut, van alertar que la tensió als hospitals augmentarà els pròxims dies. "El sistema sanitari no pot aguantar aquest creixement continuat de contagis", va advertir Ramentol. En aquests moments hi ha almenys 368 pacients en les UCI catalanes, el 46% del total. Ara com ara, no obstant això, Salut no ha demanat una cancel·lació massiva d'activitat habitual i programada als hospitals. L'investigadors Xavier Bassat ha dit que “El toc de queda es una bona manera de frenar als més joves” .La frase del conseller d'interior “Pots enganyar a un mosso o a un policia nacional ,però al virus no” ha estat comaprtida pel doctor Bassat.