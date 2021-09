TMB posa en marxa la primera línia d'autobús semidirecta

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) posarà en marxa la primera línia d'autobús semidirecta XPRESBus X1 per connectar el centre de la ciutat amb els nodes intermodals de Francesc Macià i Glòries amb freqüències de vuit minuts.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la directora d'operacions del bus de Barcelona, Olga Cerezo. (Àudio)

El nou servei entra en funcionament a partir avui dilluns 20 de setembre i estalviarà entre un 30% i un 40% de temps respecte a altres línies. La nova línia preveu assolir velocitats comercials de fins a 15 quilòmetres per hora, per sobre de la mitjana actual de la xarxa, de 12 quilòmetres. TMB estudia també ampliar el trajecte d'aquesta línia fins a Maria Cristina, així com posar en marxa altres línies semidirectes a la ciutat.

"Aquesta línia ajudarà a les persones que arriben a l'entrada de Barcelona a accedir ràpidament al centre de la ciutat. Això afavorirà la connectivitat i ho fem amb un bus sostenible", ha assegurat la presidenta de TMB i regidora de Mobilitat de l'Ajuntament, Rosa Alarcón.

De fet, els vehicles de la línia seran de baixes o nul·les emissions. Inicialment, seran set vehicles híbrids de gas de longitud estàndard i el 2022 s'incorporaran els de pila d'hidrogen, actualment en fabricació.

La línia tindrà quatre parades per sentit a l'Hospital Clínic, Universitat / Aribau, Passeig de Gràcia i Passeig Sant Joan, a més de les dues terminals. En total són deu parades, de les quals quatre són de nova creació i d'ús exclusió de l'X1. "L'accés serà ràpid i àgil i permetrà una connexió molt eficient", ha assegurat el conseller delegat de TMB, Gerardo Lertxundi.

En aquestes condicions, la nova línia permetrà assolir velocitats comercials de fins a 15 quilòmetres per hora, per sobre de la mitjana actual de la xarxa. Aquest increment està en línia amb els objectius establerts en el pla estratègic de TMB d'incrementar la velocitat comercial de la xarxa un 10%.

En aquest cas, l'objectiu és fer els trajectes entre els extrems i el centre de la ciutat en uns deu o tretze minuts, amb un estalvi d'entre un 30% i un 40% respecte a les alternatives d'autobús existents, com les línies 6 i 7.

La línia estarà en funcionament de dilluns a divendres entre els mesos de setembre i juliol, de set del matí a deu de la nit amb intervals de vuit minuts. TMB preveu assolir una demanda de 4.000 usuaris diaris amb aquesta línia i un milió de viatges anuals, el 30% captats del vehicle privat.

La nova línia de TMB enllaçarà el sector central de la ciutat amb els nodes de transport de les places de Glòries i Francesc Macià, on conflueixen les línies de tramvia T1, T2 i T3, en el primer cas, i T4, T5 i T6 en el segon. Aquest nou tipus de línia està orientada a captar nous usuaris del transport públic i es distingirà pel color negre i la lletra X avantposada al número de la línia.

Un cop posada en funcionament aquesta línia, TMB estudiarà una possible ampliació del trajecte fins a Maria Cristina, la qual cosa afavorirà la "vocació metropolitana" per ser un punt d'arribada de molts autobusos interurbans. L'empresa també té la voluntat d'instaurar més línies exprés a la ciutat i ja està analitzant altres projectes.





