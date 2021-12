Tiroteig a Tarragona

Els Mossos d'Esquadra han abatut durant la tarda del dimarts el presumpte autor del tiroteig en una empresa de Tarragona, que s'havia saldat amb tres ferits de gravetat. L'home, que s'havia fugit, va disparar un agent dels Mossos i es va atrinxerar en una masia abandonada. Ens dona més detalls la portaveu de SAP-FEPOL dels mossos d'Esquadra, Imma Viudes.



- En primer lloc, parlarem de què va succeir ahir a Tarragona on un home va començar a disparar els seus companys de feina per què no li pagaven i finalment van resultar ferides tres persones.



Ens va tenir en tensió durant tot el dia i les persones ferides són quatre, ja que duran la fugida va disparar contra un company de la unitat d'investigació. Aquesta persona va aconseguir sortir de la ciutat de Tarragona i durant aquest seguiment que es va fer per part de totes les unitats, uns companys el van localitzar i durant la persecució, aquesta persona va disparar contra un dels companys, tot i que està greu està fora de perill, li desitgem una ràpida recuperació com també a les altres tres persones ferides que eren treballadors d'aquesta oficina de SecuritasDirect. Recordem que una d'aquestes tres persones que van ser ferides inicialment, està crítica, així com l'agressor, ja que vam haver de batre'l per poder-lo detenir. No volia negociar de cap de les maneres i es va atrinxerar en una masia. Després de moltes hores d'intens seguiment, finalment van haver d'accedir al lloc disparant contra ell i va rebre tres impactes.



- Aquesta persona tenia llicència d'armes?



Sí, encara no tenim una informació en concret per saber quin va ser el mòbil, però tot a punta que aquesta persona havia remès uns mails amenaçant a persones treballadores de l'empresa sembla que hi havia algunes diferències en l'àmbit laboral, però encara queden per concretar alguns detalls que no sabem i encara està sota secret de sumari.