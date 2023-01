Tinya i Sarna les malalties que sonen a postguerra

Aquests dies s'ha produït un boom en els casos de tinya per tot el país. Les federacions de perruqueries no estan contents amb aquesta situació. Parlarem amb la presidenta de la federació de perruqueries i esteticistes de Catalunya, Carme Molas,



- Com esteu amb aquesta notícia?



Encara estem investigant d'on ha sortit perquè ens hem quedat tots una mica sorpresos, fa quaranta anys que treballo en aquest ofici i en els meus inicis d'estudi sí que ens havien ensenyat aquest tema amb fotografies, però ni tan sols havia vist cap cas real. Sabem què és una malaltia que pot tornar a rebrotar per falta d'higiene, però ningú de la federació havia conegut mai cap cas.



Vaig agafar l'època de la sida i des de llavors es van implementar uns protocols d'higiene bastant estrictes, tot era d'un sol ús, tot es llençava, ni tan sols es desinfectava en aquella època amb això et vull dir que fa molts anys que portem una bona higiene en el nostre sector. Sí ja érem escrupolosos, imagina't arran de la covid.



- Quins són els protocols d'higiene que segueixen per norma a una perruqueria, centre estètic o barberia?



D'entrada el rentat de cap és bàsic per saber què passa allà, com per exemple si hi ha polls. Quan arriba un nen o un adult el primer que es fa és higienitzar al cabell amb una bata neta per cada client. Quan observes el cap ja saps què passa, si hi ha alguna anomalia, se'ls recomana anar directament al dermatòleg i si s'ha de fer un tractament de polls, els enviem a la recerca del tractament a la farmàcia. Tot el material ha d'estar desinfectat abans de tallar cap cabell. Si hi ha alguna persona que no ha fet els deures, no ho podem controlar.



- El primer cas es va detectar fa un any a Granollers i estava associat a un tall de cabell. És possible que alguna persona o alguna perruqueria no segueixi les normes d'higiene que s'han de seguir?



Seguríssim, però això no s'ha d'aplicar a tot el col·lectiu.