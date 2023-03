El 70% de las mujeres que utilizan Tinder se sienten presionadas para tener relaciones sexuales

Un estudio financiado por el Ministerio de Iguldad basado en el análisis de 963 entrevistas realizadas a mujeres usuarias de Tinder, aplicación de citas para conocer gente, revela que el 70% de mujeres que utilizan la aplicación, se han sentido presionadas para tener relaciones sexuales. Porcentajes como este son los que hacen saltar las alarmas, por este motivo cada vez hay más estudios que analizan estos datos.

Uno de estos estudios es el de Aplicaciones sin violencia sexual, investigado por la Federación de Mujeres Jóvenes. La coordinadora de la investigación, Mónica Saiz, ha explicado en Herrera en COPE Cataluña que lo que están viendo a partir de estos estudios es que "las mujeres están sufriendo una gran variedad de violencias sexuales cuando se vinculan afectivo y sexualmente con los chicos". Además, este riesgo aumenta dentro de aplicaciones como Tinder porque muchos hombres mantienen el anonimato y pueden ejecer la violencia con mayor facilidad e impunidad de forma inmediata.

Mónica Saiz deja claro que la aplicación no es la causante de esta violencia. No criminalizan las aplicaciones de citas porque consideran que la causa principal está en "una sociedad en la que existe un sistema patriarcal y los hombres ejercen violencia hacia las mujeres". Asimismo, esta violencia va en aumento por parte de los jóvenes ya que "hay una falta de educación efectivo-sexual que no se está dando en las aulas". Saiz también remarca que actualmente los chicos, a través del móvil, tienen más fácil acceso a un contenido pornográfico sin filtro, hecho que provoca que "su educación sea la pornografía".

El estudio de Aplicaciones sinn violencia sexual indica que el 22% de las mujeres que han utilizado Tinder, han sufrido una violación. Pero, sin ir más lejos, un 57% de las encuestadas consideran que algunos de los hombres con los que han quedado las ha animado a consumir alcohol con el objetivo de mantener relaciones sexuales con ellas.

Desde la Federación de Mujeres Jóvenes, demandan que haya más control por parte de las aplicaciones para proteger a las mujeres. A lo que Tinder a contestado que en los últimos 3 años han lanzado más de 15 funciones de seguridad y animan a las víctimas a denunciar estas violencias sexuales a los cuerpos policiales.