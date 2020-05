T'expliquem les diferències entre les mascaretes de farmàcia i les que et donen al transport públic

Les mascaretes són obligatòries des d'aquest dilluns per pujar a qualsevol transport públic. El govern espanyols es va comprometre a repartir més de 14 milions de mascaretes. Avui volem parlar amb l'Antonio Torres, President de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya. Amb ell hem volgut parlar sobre les mascaretes. Per començar volem preguntar-li si les mascaretes que ens donen abans de pujar al transport públic i les que comprem a una farmàcia són diferents: "Sí, són diferents. Aparentment poden semblar iguals. El que passa és que unes són quirúrgiques i altres són higièniques. La mascareta quirúrgica és una mascareta calificada com a producte sanitari. La higiènica no. Que sigui un producte sanitari vol dir que està regulada per l'agència espanyola del medicament i productes sanitaris. Aquesta és una regulació molt estricte, igual que la que es fa als medicaments. Des de la matèria prima, la fabricació i distribució està molt controlat. Els departaments d'indústria salut de les comunitats autònomes inspeccionen que aquestes mascaretes quirúrgiques compleixin tots els requisits. Les altres mascaretes, que no són quirúrgiques, no han de passar tots aquests controls. Si que han de complir unes normes, però aquestes normes són unes especificacions tècniques. Els fabricants fabirquen segons aquestes normes, però no són d'obligat compliment, només orientatives. Aquesta és la diferència entre les dues mascaretes. I tot això en què es reflexa en la gent? Doncs la diferència fonalmental és que la mascareta quirúrgica de tipus 1 garanteix que filtra al menys el 95% de l'aire.Si és de tipus 2, filtra al menys el 98% de l'aire que treus. En les mascaretes higièniques, que són les que et donen al transport públic, es diu que "s'estima" que filtren el 95% de l'aire, però no hi ha cap control.