La Terra ha registrat una acceleració de la rotació amb rècord de dia més curt

La rotació de la Terra és un dels moviments de la Terra que consisteix en la rotació al voltant del seu propi eix. La Terra gira cap a l'est. Vist des de l'Estrella Polar, la Terra gira en sentit antihorari. Una volta sencera, en relació a les estrelles fixes dura 23 hores, 56 minuts i 4 segons.

Al llarg de milions d'anys, la rotació s'ha alentit significativament per interaccions gravitacionals amb la Lluna; vegeu acceleració de marea. Tanmateix, alguns esdeveniments a gran escala, com el tsunami de l'Oceà Índic de 2004 han accelerat la rotació uns 3 microsegons.

L'ajustament postglacial, en marxa des de l'última edat de gel, està canviant la distribució de la massa de la Terra i per tant modificant el moment d'inèrcia i, a causa de la llei de conservació del moment angular, també el període de rotació.

La translació de la Terra és un moviment de translació que fa la terra giri al voltant del Sol seguint una òrbita lleugerament allargada. En fer una volta sencera al Sol, tarda 365 dies més 6 hores (1 any), fins a arribar altra vegada al punt de partida.

Però cada quatre anys hi ha un dia més al nostre any, per poder compensar aquestes hores de més en que la Terra fa la volta al Sol, aquest any s'anomena "any de traspàs".

El moviment de translació també origina les quatre estacions, que són contraries al pol nord i al pol sud, ja que l'eix de la terra està inclinat i provoca que els dos hemisferis estiguin il·luminats de forma diferent. La intensitat amb que arriba el Sol marca les diferents estacions de l'any.

La Terra està massa lluny del Sol com per a caure-hi a dins, però massa a prop com per a escapar-se de la seva acció gravitatòria.

Es manté, doncs, en un punt d'equilibri segons les masses d'ambdós cossos, a més dels altres cossos celestes propers que hi puguin afectar.

La celeritat d'aquest moviment és constant, d'uns 29,5 km/s; però, en canvi, es produeix una acceleració angular, que és la que produeix que la translació no sigui rectilínia.

La forma de la trajectòria és la d'una el·lipse. El Sol es troba en un dels dos focus de l'el·lipse. La Terra triga un any a fer una volta completa.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el director de l'observatori d'Albanyà, Pau Bosch (àudio).





