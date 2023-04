"El 93% de las víctimas sexuales no denuncian porque se las pone en duda"

La organización feminista 'Lliures i Combatives' ha lanzado la campaña 'No esteu soles' para apoyar a todas las mujeres y jóvenes que tienen miedo y no saben como decir basta a cargar con el peso de un abuso sexual. El principal objetivo es "que sepan que no están solas de verdad y ser la voz de todas estas mujeres silenciadas". Así lo ha confirmado Teresa Prados, madre de una niña violada, Portavoz del Comité Madres cpmtra la violencia sexual en Badalona y la organización 'Lliures i Combatives', en Herrera en COPE Cataluña.

Teresa Prados afirma que lo que falla son "las instituciones que se suponen que nos tienen que cuidar y no lo hacen" y anima a que se siga invirtiendo en educación y en herramientas sociales para terminar con el "salvajismo".

Las agresiones sexuales no son problemas de una o dos víctimas, es un problema general que, desgraciadamente, sufran muchas mujeres día a día y que pocas se atreven a hacer público. Un ejemplo es el caso de la violación múltiple en un centro comercial de Badalona, que se descubrió hace poco, cuando la víctima se vio con fuerzas para explicarlo. Teresa, madre de la víctima, explica que "la única forma de que nos hagan caso es haciéndolo público".

Teresa considera que uno de los motivos de estas agresiones es la falta de educación y que las víctimas se quedan calladas por los recortes tanto en educación como en sanidad. Es por eso que piden que se siga invirtiendo en estos sectores y "en los centros educaticos haya una asignatura sexual inclusiva".

Además, el abandono tanto institucional como sanitario, provoca que las víctimas se sientan solas y abandonadas. Teresa explica que "el 93% de las víctimas no denuncian porque tienen que repetir ese día una y otra vez, las ponen en duda y no reciben ayuda psicológica".

Teresa, madre de la víctima de la menor violada, está agradecida or el apoyo que está recibiendo su hija pero insiste en que "falta inversión en sanidad, faltan psicólogo y faltan recursos sociales a lo que una víctima pueda dirigirse" ya que su hija todavía está en la espera de recibir ayuda profesional por parte de la sanidad pública.