Tercera jornada de mediació per intentar evitar la vaga d'escombriaires de Girona

La segona jornada de mediació sense acord, però sí amb alguns avenços, per intentar evitar la vaga d'escombriaires de Girona. La proposta que el comitè (format per UGT, CGT i CCOO) ha portat per negociar incloïa vint punts.

D'aquests, els representants de Girona + Neta -és a dir, FCC i l'Ajuntament- n'han acceptat set, n'han rebutjat nou i n'han deixat quatre d'oberts per continuar negociant.

Les converses continuaran aquest dijous al Departament de Treball. La majoria de reivindicacions fan referència a aspectes socials, tot i que CCOO també rebutja un increment salarial del 2% per a aquest 2022.

Dels punts que queden oberts per negociar, n'hi ha dos que el comitè té interès a debatre per intentar pactar.

Perquè precisament, van motivar que la plantilla rebutgés el preacord del conveni, signat per UGT i la CGT, que va acabar desembocant en la convocatòria de vaga.

Les converses entre el comitè i els representants de Girona + Neta s'han tornat a reprendre avui al Departament de Treball.

La mediació ha durat tot el dia -de matí a vespre, amb pausa per dinar- i s'ha acabat sense acord. Però sí que hi ha hagut avenços. La negociació ha partit del document que els tres sindicats van consensuar ahir, i que partia del preacord per al conveni que la plantilla va rebutjar a finals de març, i que va ser l'origen de la convocatòria de vaga.

Segons han explicat fonts del comitè, la proposta que han elevat a FCC i a l'Ajuntament de Girona incloïa vint punts. D'aquests, en set hi ha hagut entesa; n'hi ha hagut nou més que l'empresa mixta ha rebutjat, i els quatre punts restants s'han deixat oberts per continuar negociant-los. La mediació es reprendrà demà a les deu del matí.

La majoria, a aspectes socials

La majoria dels punts fan referència a la part social; és a dir, qüestions d'organització, de contractes, d'ascensos i de promocions. Però també hi ha un desacord en la part econòmica. I aquí, el sindicat díscol és CCOO. Mentre UGT i la CGT accepten que per a aquest any l'increment salarial sigui del 2%, CCOO ho rebutja.

Dels quatre punts que han quedat oberts per continuar negociant demà, n'hi ha dos en què el comitè té interès a arribar a un acord amb Girona + Neta. Precisament, perquè tot i que no s'han concretat, van motivar que la plantilla votés en contra del preacord que s'havia assolit per al conveni col·lectiu.

La decisió de fer vaga com a mesura de pressió per desbloquejar el conveni es va votar en assemblea i va rebre el suport del 57% dels treballadors.

La vaga en la recollida d'escombraries i neteja viària de Girona s'ha convocat a partir de la mitjanit del 2 de maig amb caràcter indefinit. Precisament, si acaba tirant endavant, l'aturada començarà a les portes del 'Temps de Flors', la mostra que porta milers de visitants a la ciutat, i que aquest 2022 recupera el format prepandèmia.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el president del comité d'empresa de Girona+Neta, Carles Caselles (àudio).