La tercera dosi frenarà el descontrol dels contagis a Catalunya?

Tots els vacunats amb AstraZeneca poden demanar cita per rebre la tercera dosi de la vacuna contra la covid a partir d'aquest dilluns. La major part dels que va rebre aquest vaccí eren persones a partir de 60 anys però hi ha unes 200.000 de col·lectius considerats essencials, com docents o cossos policials. Salut preveu continuar obrint grups de vacunació "progressivament" a partir d'aquesta setmana, començant pels que tenen 59 anys i baixant.

D'altra banda, ha posat en marxa la segona fase del pla de mitigació, que preveu entre d'altres deixar de fer proves a tots els contactes estrets. Tots però hauran de fer quarantena, estiguin o no vacunats, a partir d'aquest dijous. La previsió és arribar als 500 crítics en UCI a finals d'any.

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha explicat que els darrers estudis, especialment provinents del Regne Unit, indiquen que els vacunats amb AstraZeneca tenen "molt poca protecció" enfront la variant òmicron de la covid-19.

Per això, Salut ha obert des d'aquest dilluns la cita prèvia per a totes les persones que van rebre aquest vaccí fa més de tres mesos, no només les que tenen entre 60 i 69 anys, on ja ha rebut la dosi de reforç el 59,5%.

La secretària ha reconegut que la situació de la pandèmia a Catalunya preocupa però ha insistit que la incidència està "més frenada" a partir dels 70 anys, un col·lectiu que arriba al 78% de cobertura amb tercera punxada. En concret, els majors de 70 anys no vacunats tenen sis vegades més possibilitats d'acabar hospitalitzats i 19 més d'entrar en la UCI que els vacunats.

Per això, Salut vol insistir en aquestes dosis de reforç, que ha qualificat d'"hipernecessària" en les franges de més edat davant l'òmicron. En primer lloc obrint-la a tots els que van rebre el vaccí d'Oxford i, en segon lloc, habilitant la vacunació per als majors de 40 anys que faci més de sis mesos que van rebre la segona. Això es farà de manera progressiva i a partir dels 59 anys i baixant. Cabezas ha explicat que un cop oberta la vacunació per als d'Astra, avui mateix es comprovarà si s'omplen totes les cites disponibles i si no és així s'aniran afegint col·lectius per edat al llarg d'aquesta mateixa setmana.

Sense proves a tots els contactes

Més enllà de la vacunació, Salut ha posat en marxa la segona fase del pla de mitigació. L'increment de casos ha disparat les trucades als contactes estrets a unes 5.500. En aquest context, Cabezas ha afirmat que es prioritza la vigilància epidemiològica en entorns vulnerables, com poden ser les residències.

Es calcula que ara hi ha uns 6.700 casos diaris i uns 24.000 contactes. Davant d'això, es considera que "no és imprescindible" fer proves diagnòstiques a tots els contactes i no es faran.

En aquest context, Cabezas ha afirmat que es prioritza la vigilància epidemiològica en entorns vulnerables, com poden ser les residències, i ha asseverat que el més important és complir la quarantena. Així, la indicació de Salut és que tots els contactes estrets de positius es quedin a casa complint la quarantena de 10 dies.

En aquest sentit, el canvi de protocol anunciat el passat divendres que implicarà que tots els contactes hagin de tornar a fer aquesta quarantena, estiguin o no vacunats, entrarà en vigor aquest dijous. Hi haurà dues excepcions: residències on la cobertura amb tercera dosi sigui superior al 85% i professionals sanitaris i sociosanitaris asimptomàtics que donin negatiu en les proves que se'ls facin.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat de tot això, i de la súperimmunitat amb el pediàtra i vicepresident de l'associació enpanyola de vacunologia, doctor Ferran Moraga-Llop (àudio).

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado