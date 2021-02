Tens més de 50 anys i busques feina?

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra parlem de com trobar treball a partir dels 50 anys des de Barcelona Activa. Ho fem amb la Carme Roselló. Les persones més grans de 50 anys poden trobar feina amb l'ajuda de mentors que els guien. L'objectiu és que treballin; però, sobretot, ajudar aquest col·lectiu perquè recuperi l' autoestima, la confiança i l'empoderarment.

Fins ara 140 persones han fet de mentors i han ajudat gairebé 250 persones a trobar feina o, almenys, a fer-ho d'una altra manera.Barcelona Activa ha reunit virtualment 140 mentors i mentores del programa Mentoring+, amb motiu de la segona convenció d'aquesta xarxa per a la reactivació laboral. Els mentors i mentores d'aquest programa acompanyen voluntàriament a persones de més de 40 anys en la cerca de treball per a augmentar les seves possibilitats d'èxit. Ja són 16 edicions del programa en què anualment una xarxa de mentors i mentores ofereixen el seu temps per a acompanyar i assessorar les persones que busquen treball, establint una relació pròxima i compartint els seus coneixements, vivències i experiències. A diferència d'altres edicions i a causa de la pandèmia, en aquesta ocasió les persones mentores i les participants s'han hagut de reunir a través de videoconferència. Durant l'esdeveniment s'ha posat en valor més que mai la voluntat de les persones mentores de comprometre's en situacions com la que estem vivint, i estar al costat de qui més el necessita. Al llarg de les 16 edicions del programa s'han atès un total de 250 persones en situació d'atur que estan en cerca activa de treball. El 90% de les persones que han demanat aquest acompanyament són majors de 45 anys, el 60% dones i gairebé un 20% són persones sense estudis o amb estudis primaris. L'Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa ja estan treballant per a obrir una nova edició i continuar reforçant tots els projectes ocupacionals, especialment després de la pandèmia.