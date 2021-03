¿Tendremos unos locos años 20 después de la pandemia?

Hubo una época en la historia de la humanidad a la que se le llamó “los felices años 20”. Nos referimos al periodo de entre guerras, de 1920 a 1929, justo antes de la gran depresión. Una época de desenfreno social y cultural cuya raíz está en los terribles sufrimientos de una guerra cruel y despiadada jamás antes vista seguida de una epidemia de gripe, la mal llamada gripe española, que eliminó entre 20 y 50 millones de personas en tiempo récord.

Estos tiempos tienen muchas similitudes con los que corren hoy en día, salvando las distancias claro, una pandemia provocada por un virus primo hermano de aquel, una angustia colectiva a la que la humanidad no se enfrentaba desde hace cien años.

¿Es posible que se puedan producir otros felices años 20?

En Herrera en COPE Cataluña hemos hablado con Mònica Cunill, psicóloga e investigadora de la Universidad de Girona “Puede pasar, se dan las circunstancias. Una crisis es una amenaza y también una oportunidad” nos explica la psicóloga “hay estudios que apuntan a que después de periodos de grandes restricciones les siguen épocas en las que las ganas de reencontrase y disfrutar de lo que se había perdido son muy grandes”

Uno de los problemas que están encontrando los psicólogos son los capítulos no cerrados con la pérdida de familiares y seres queridos. Recordemos que al principio de la pandemia muchos ni pudieron ver por última vez al ser querido, ni tan siquiera recuperar su ropa o efectos personales.

“todavía estamos en proceso de adaptación constante a la pandemia porque hay cambios cada día. Nos nos ha dado tiempo porque los cambios son constantes. Las circunstancias han desembocado en que muchas personas no han podido despedirse de sus seres queridos fallecidos” nos explica Cunill “no se ha pasado el duelo de forma natural no se ha recibido el soporte de la red de amigos. Todo lo que debería ser un proceso natural no ha sido así y eso nos hace pensar en la llegada de duelos complicados de aquí un tiempo.” concluye la experta de la universidad de Girona