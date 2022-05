El telèfon de prevenció del suïcidi rep més de mil trucades el primer dia

S'ha posat en marxa el número d'atenció a conductes suïcides el 024. El primer dia que va estar operatiu va atendre a 1.000 trucades, queda evident que tenim un greu problema de Salut mental i cada dia hi ha més conscienciació de com afrontar-ho. Parlarem amb la presidenta de la Secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Anna Romeu.



- Quan el primer dia es reben tantes trucades, és evident que tenim un greu problema.de salut mental.



Clar, les dades indiquen que era molta necessari un servei com aquest, la gent té dubtes i pors, està molt bé poder oferir un servei com aquest i sobretot que s'utilitzi.



- Perquè avui dia encara es tabú parlar del suïcidi ?



D'entrada perquè tot el que està relacionat amb la mort es tabú, ens costa parlar i pensar sobre aquest tema, ademés en les últimes dècades s'ha separat molt de la societat però si parlem de la mort voluntària encara costa més d'acceptar.



- Si no ho expressen, com podem ajudar?



S'han de prendre més accions que mai per evitar que passi. Des de fa temps es fan accions de prevenció al suïcidi segurament eviten l' estigmació, que d'alguna manera a les persones estan quin en si mateixes tenir un pensament de suïcidi no és necessàriament cometre l'acta sinó que si se'n parla i es demana ajuda correctament es pot evitar.



- Degut a la pandèmia en incrementat els casos o ja venia d'abans?



Les dues coses, realitat mai té una sola cara , llavors, és veritat que aquests últims anys veníem amb dades que creixien exponencialment des de abans de la pandemia però les circumstàncies que hem viscut durant aquests dos últims anys ho han incrementat.