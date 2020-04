El telèfon de l'esperança instal.la dues noves línies per atendre problemes relacionats amb el coronavirus

El divendres 27 de març es van cumplir 49 anys des de la fundació de l'Associació del Telèfon de l'Esperança (Sevilla 1971).

L'organització aprofita aquesta data assenyalada per a crear un nou servei telefònic gratuït, d'assessorament i intervenció professional (prestat per psicòlegs sanitaris, psiquiatres i metges), per a abordar les situacions de sofriment psíquic relacionades amb la situació de confinament, després de la declaració de l'estat d'alarma.

Es reforçarà també la presència en les xarxes socials mitjançant una campanya específicament dirigida a traslladar idees i conceptes relacionats amb l'escolta, tan necessària en aquests moments de confinament en els quals, la majoria, hem de compartir durant moltes hores un espai físic limitat. Escoltar, escoltar-me, escoltar-nos és l'eina per a compartir vida, no hi ha un altre camí, és el pressupost per a qualsevol acció humana.

A més, es mantenen les 29 línies de Telèfons provincials, 24 hores del dia, a través de les que es poden compartir les dificultats emocionals que puguem estar vivint en aquest moment, amb un voluntariat preparat per a escoltar. Han reorganitzat entre tots els Centres aquestes línies, ja tradicionals, per a garantir una millor cobertura en tota la franja horària i compensar les dificultats que, en la logística, han sorgit en alguns Centres. En això ha estat molt important el compromís de moltes de les persones voluntàries de l'organització, que s'han ofert per a incrementar les seves hores de dedicació. En aquest moment, es presten al voltant de 1700 hores d'escolta a la setmana.

Cada any aprofitem aquesta data per a commemorar el Dia de l'Escolta. Per a enguany l'organitzacio tenia programats diversos actes públics al llarg de la geografia espanyola. Les circumstàncies de crisi sanitària els han obligat a anul·lar els actes previstos, però no s'han quedat quiets.

Des del dia 14 de març, hem estat treballant intensament, encara ho continuem fent, per a acomodar els serveis que prestem a aquesta nova realitat.

Un d'aquests nous números és el 682900500. Hem parlat amb Esperança Esteve, directora de la fundació ajuda i esperança a Catalunya "ha estat necessari per diverses qüestions, primer per la seguretat dels nostres voluntaris, perquè puguin treballar des de la seva casa, i segon perquè el número habitual ja estava saturat" explica "atenem entre 40 i 90 trucades diàries a Catalunya", sobre les preocupacions que genera el virus ens diu "són constants les trucades preocupades per la situació econòmica que ens quedarà, persones que tenen a algun familiar hospitalitzat o persones que tenen por." diu "el perfil de les persones que ens truca és entre 40 i 50 anys i dona"