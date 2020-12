La tecnologia que ajuda a predir el comportament de les epidèmies

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra parlem de les dades de l'informe Distància-Covid del Consejo General de Investigaciones Cientificas i l'impacte que tenen les noves tecnologies, concretament la aplicació Radar Covid, en seguiment o prevenció de la pandèmia. Parlem amb el investigador del CSIC I ECOLEC Computacional, Frederic Bartomeus. Les dades de l'Informe Covid del CSIC serveixen per analitzar l'impacte clau que tenen les noves tecnologies, concretament l'app Radar Covid, en el seguiment i prevenció de la pandèmia. Com assenyala Bartumeus en l'entrevista, l'informe Covid resulta molt útil per a crear models que puguin predir l'evolució de la pandèmia a curt termini. No obstant això, aquests models solen fallar en el mitjà termini, entre altres motius per la imprecisió i incongruència de les dades.

L'ús estès de les noves tecnologies i de les apps de seguiment de la malaltia, com a Radar Covid, proporcionaria unes dades més precises, que al seu torn proporcionarien models de predicció més fiables al mig curt i mitjà termini. A més, aquestes apps de seguiment resulten de gran utilitat als rastrejadors a l'hora de fitar els contactes d'una persona infectada. L'impacte de Radar Covid, recorda Bartumeus, depèn enormement del nivell de conscienciació ciutadà, de la seva instal·lació en dispositius mòbils i del reporti d'un eventual positiu. Aclareix, a més, que l'app compleix amb les estrictes normes de privacitat que exigeix la Unió Europea, que no recull cap mena de dada personal i, afegeix, és l'app “més segura de totes les que podem tenir en el mòbil”.

