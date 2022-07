Tecnologia blockchain contra el canvi climàtic

El CBCat (Centre Blockchain de Catalunya) llança el seu tercer repte " Blockchain x ODS ", un programa dirigits a estudiants universitaris que encoratja la formació en tecnologia blockchain, i la seva posterior aplicació en projectes reals, sempre enfocats a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Aquesta tercera edició té l'objectiu de calcular i incentivar la descarbonització proporcionada per les zones arbrades, donant resposta així a l'ODS 13, d'adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes, i també al 15, de gestionar sosteniblement els boscos, lluitar contra la desertificació, aturar i invertir la degradació de les terres, aturar la pèrdua de la biodiversitat.

Aquest nou repte arriba després que les dues primeres edicions de BlockchainxODS hagin resultat un èxit, superant, les expectatives de l’organització i de les empreses col·laboradores.

En el primer cas, la iniciativa vinculada a qüestions sanitàries i de salut, va comptar amb la col·laboració de l'empresa farmacèutica catalana HIPRA, mentre que el segon projecte es va desenvolupar juntament amb del Consorci d'Aigües Costa Brava - Girona, i l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, enfocada a la purificació d'aigua, per fer front als problemes de desabastiment que puguin afectar-nos en un futur pròxim, amb especial èmfasi a la comarca de l'Alt Empordà, on els problemes de sequera són més evidents. Aviat es farà una prova pilot de la solució guanyadora al municipi de Roses.

En aquesta ocasió, l'empresa que col·labora amb el CBCat i que, per tant, podrà aplicar la solució presentada per l'equip guanyador, és Bitcoin Association for BSV, una associació sense ànim de lucre, que suporta el protocol BSV Blockchain i advoca per la construcció d'un ecosistema favorable a la regulació de les criptomonedes, que fomenti la conducta legal i que, a l'hora, impulsi la moneda digital i la innovació de la blockchain.





Qui pot participar?

El repte és obert a estudiants universitaris de qualsevol disciplina, interessats en la lluita contra el canvi climàtic, i que comptin amb un coneixement bàsic de blockchain, o amb interès per adquirir-lo. A l'inici del repte es proporcionarà una formació virtual obligatòria a tots els participants, per tal que aquests puguin conèixer millor aquesta tecnologia, així com els ODS i la lluita contra el canvi climàtic.

"Busquem estudiants de qualsevol branca d'estudis, des d'enginyeria i informàtica, fins a dret, economia o biologia, passant per comunicació i humanitats", assegura Carles Agustí, director del programa BlockchainxODS del CBCat, "amb l'experiència que tenim fins al moment, hem vist que els equips que es componen de persones que venen de diferents disciplines són els més rics, i els que aporten solucions més completes des de tots els punts de vista i, per tant, també més interessants".

Els estudiants es poden apuntar en grup, o de forma individual, i el CBCat s'encarregarà d'ajuntar-los amb altres companys en equips d'entre tres i quatre persones. Les inscripcions s'han de realitzar abans del 15 de setembre mitjançant el formulari que trobaran al web del programa , on també trobaran més informació sobre aquesta iniciativa. Tots els estudiants que prenguin part en el repte rebran un certificat que acredita la seva participació, i els membres de l'equip guanyador aconseguiran, a més, unes ulleres de realitat virtual Oculus.

Blockchain, una tecnologia adient per fer front al canvi climàtic

La tecnologia blockchain sovint és criticada per l'elevat nivell computacional que necessita, i en conseqüència la gran quantitat d'energia que consumeix, contribuint així a la contaminació global. Malgrat que això era veritat als inicis de l'existència de la blockchain, que va néixer l'any 2008 amb el Bitcoin, i tot i que encara hi ha marge perquè aquesta tecnologia millori, també és cert que hi ha cadenes de blocs que requereixen consums molt inferiors a les blockchains dels primers temps. Aquest és el cas precisament de BSV Blockchain que, segons un estudi realitzat per la consultora MNP , és la implementació més ecològica del protocol original de Bitcoin.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Així, la cadena de blocs BSV és un bon exemple de com aquesta tecnologia pot no només aplicar-se per aconseguir reduir la contaminació, sinó que pot utilitzar-se també de forma sostenible. L'eficiència energètica de BSV millora quan més augmenta el rendiment de les transaccions. Com més transaccions s'inclouen a cada bloc, menor és el cost energètic necessari per a dur-les a terme.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el responsable del projecte, Carles Agustí (àudio).